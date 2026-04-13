        Van'da 25 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

        Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbi duran ve 25 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen 58 yaşındaki hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.04.2026 - 14:54 Güncelleme:
        Van'da 25 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen hasta ameliyatla sağlığına kavuştu

        Van'da göğüs ağrısı şikayetiyle başvurduğu hastanede kalbi duran ve 25 dakikalık kalp masajıyla hayata döndürülen 58 yaşındaki hasta, ameliyatla sağlığına kavuştu.

        Erciş ilçesinde yaşayan Harbi Dağlarer, yaşadığı göğüs ağrısı nedeniyle hastaneye gitti.

        Burada anjiyoya alınan Dağlarer'in kalbi yapılan işlem sırasında durdu. Bunun üzerine sağlık ekipleri tarafından 25 dakika boyunca gerçekleştirilen kalp masajıyla hayata döndürülen Dağlarer, Van Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

        Burada 5 gün boyunca yoğun bakım ünitesinde takip edilen Dağlarer, bilincinin açılmasının ardından ameliyata alındı.

        Kalp ve Damar Cerrahisi Uzmanı Opr. Dr. Tahir Olgaç ve ekibi tarafından baypas yapılan Dağlarer, hayati tehlikeyi atlattı.

        Olgaç, basın mensuplarına, hastanın anjiyo işlemi sırasında duran kalbinin, sağlık görevlilerinin 25 dakikalık müdahalesiyle yeniden çalıştırıldığını söyledi.

        Bilinci kapalı şekilde hastanelerine getirilen hastanın 5 gün boyunca yoğun bakımda takip edildiğini anlatan Olgaç, şunları kaydetti:

        "Hastamız komadan çıktıktan sonra ameliyat kararı aldık ve bu süreçte psikolojik olarak ameliyata hazırlamaya başladık. Bizim açımızdan yüksek riskli bir ameliyattı. Hastamızın kalbi neredeyse yarı yarıya çalışıyordu. Tüm riskleri göze alarak hastamızı ameliyat etme kararı aldık ve 4 damarda baypas yaptık. 2 damarına da endarterektomi (özellikle şah damarındaki plak birikimlerini temizleyerek beyne kan akışını yeniden sağlayan, inme riskini azaltmak için yapılan cerrahi bir işlem) dediğimiz işlemi uyguladık. Başarılı bir şekilde sonuçlandırdık ve yoğun bakıma aldık hastamızı. Yoğun bakım takiplerinde de aynı gün uyanan hasta ikinci gün yoğun bakımdan çıktı ve bugün de servisten taburcu seviyesine geldi."

        Ameliyatı gerçekleştiren doktor ve ekibine teşekkür eden Dağlarer ise "Tahir Olgaç hocamıza çok teşekkür ederim, beni Allah'ın izniyle kurtardı. Şu an iyim. Öbür dünyaya gidip geri döndüm. Buna şükretmem lazım." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

