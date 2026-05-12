Van'da asırlık halı ve seccade modelleri ile motifler kadınların elinde yeniden hayat buluyor

ORHAN SAĞLAM - Van'da geçmişi bir asra dayanan halı ve seccade modelleri ile üzerlerindeki motifler, usta ellerde yapılan dokumayla yeniden hayat buluyor.



Van Olgunlaşma Enstitüsü tarafından yörede hüküm süren medeniyetlerden izler taşıyan sanatların unutulmaması ve geleceğe aktarılması amacıyla başlatılan "Gelenekten Geleceğe Projesi" kapsamında saha araştırması yapılıyor.



Bu kapsamda mahalle mahalle gezen enstitünün AR-GE ekibi, halı ve seccade modelleri ile motiflerini inceliyor ve tarihleriyle ilgili yöre sakinlerinden bilgiler alıyor.



Kayıt altına alınan halı ve seccade modelleri ile motifler, enstitüdeki dokuma atölyesinde görevli kadınlarca yeniden dokunuyor.



Geçmişten izler taşıyan halı ve seccadeleri doğal boyalarla renklendirilen ipliklerle dokuyan kadınlar, kaybolmaya yüz tutan geleneksel motifleri de tezgahlarda ilmek ilmek işleyerek gelecek nesillere aktarılmasını sağlıyor.



- "Yaklaşık 100 yılın üstünde olan bir halımız var"



Van Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Esin Tekin Baran, AA muhabirine, dokuma atölyesinde asırlık ürünleri aynı motiflerle yeniden dokuyarak geleceğe taşımayı hedeflediklerini belirtti.



Duyguları ve kültürel değerleri ifade eden motifleri tezgahlarda işlediklerini anlatan Baran, şunları kaydetti:



"Burada yaptığımız eserler tarihimizi ve kültürümüzü anlatıyor. Geçmişi olan kültürü biz de burada devam ettiriyoruz. AR-GE birimimiz saha çalışması yapıyor ve evlerdeki ürünleri tespit ediyor. Evlerden ürünün orijinalini alamadığımız zaman fotoğraflarla kayıt alıp atölyemizde yorumlayarak yeniden gelecek kuşaklara sunuyoruz. 'Gelenekten Geleceğe Projesi' kapsamında motiflerimizi işleyerek yapıyoruz. Burada yaklaşık 100 yılın üstünde olan bir halımız var, onun birebir renklerini tutturamıyor olabiliriz ama motiflerle hikayesinin aynısını yapıyoruz. Yine aynı şekilde Gürpınar ilçesinden gelen seccademiz var, bir tane bitirdik ve ikincisine başladık."



- "Atölyemizde 2 yılda 4 halı yaptık"



Sahada ve atölyede çalışmalara devam edildiğini bildiren Baran, "Halıyı dokurken zaman tasarrufu yapamıyoruz. Halı yapımı, kilim yapımı kadar seri olmuyor. Atölyemizde 2 yılda 4 halı yaptık, kilim yapımı daha fazla oluyor, bir de iş takvimimiz ve gelen projelere göre de çalışmalarımız değişiyor. 2 yıl önce dokuma atölyesinde 5 kişilik bir ekiple başlamıştık, şu anda 19 kadın istihdamıyla bu alanı daha da genişlettik. Burada ciddi emek var. Burada sabır, duygu ve motivasyon önemlidir. Halı yapımı duygularla bağlantılı olduğu için motivasyon ve huzurunuz yerindeyse daha hızlı yapabiliyorsunuz." diye konuştu.



Enstitüde önemli çalışmaların yapıldığını belirten Baran, "Gelenekten ve geçmişimizden örnekleri genç kuşaklara aktarmak istiyoruz. Hem eğitim hem istihdam sahası hem de kültürü unutmamaları adına bunu sürdürmek istiyoruz. Kurumumuzun amacı bu olduğu için bu tür güzel işlere imza atıyoruz." dedi.

