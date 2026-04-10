Van'da silah ve gümrük kaçağı malzemeler ele geçirildi

Van'ın Başkale ilçesinde silah, şarjör, fişek ve 7 bin 500 parça gümrük kaçağı malzeme ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.





Valilikten yapılan açıklamaya göre, Van İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kaçakçılık olaylarının önlenmesine yönelik çalışmaları devam ediyor.



Bu kapsamda İstihbarat Şube Müdürlüğü, İlçe Jandarma Komutanlığı ve Başkale Komando Tabur Komutanlığı ekiplerince Köprüağzı Mahallesi'nde C.B'ye ait ev ve eklentilerinde arama yapıldı.



Aramada, uzun namlulu silah ve şarjörü, tabanca ve şarjörü, 42 fişek ve muşta ele geçirildi, şüpheli gözaltına alındı.



İlçedeki Çamlık Yol Kontrol Noktası'nda yapılan çalışmada da 7 bin 500 parça gümrük kaçağı eşya ele geçirildi, bir şüpheli yakalandı.



Şüpheliler hakkında adli işlem başlatıldı.



