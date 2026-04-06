Van'da terör soruşturmaları kapsamında 6 şüpheli yakalandı.





İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışmalar sürüyor.



Bu kapsamda, 29 Mart-5 Nisan'da yürütülen çalışmalarda 4 terör örgütü PKK/KCK ve 2 dini istismar eden terör örgütleri şüphelisi yakalandı.



Şüpheliler hakkında işlem yapıldı.

