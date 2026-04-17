Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan tam donanımlı kalp merkezi, kalp rahatsızlığı bulunan hastalara umut oluyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 17.04.2026 - 11:16 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Van'daki kalp merkezi hastalara umut oluyor

        YILMAZ KAZANDİOĞLU - Sağlık Bilimleri Üniversitesi Van Eğitim ve Araştırma Hastanesi bünyesinde bulunan tam donanımlı kalp merkezi, kalp rahatsızlığı bulunan hastalara umut oluyor.

        Kentte 2020'de son teknolojik ekipmanlarla donatılarak hizmete alınan kalp merkezi, başarılı tedavi yöntemleriyle hastaları sağlığına kavuşturuyor.


        Van'ın yanı sıra çevre illerdeki vatandaşların da başvurduğu merkezde, ocak ayından bu yana 167 bin 711 hastaya sağlık hizmeti sunuldu.

        Hastane Başhekimi Kardiyoloji Uzmanı Remzi Sarıkaya, AA muhabirine, oldukça donanımlı kalp merkezlerinde tüm işlemlerin başarıyla yapıldığını söyledi.

        Modern kalp merkezlerinde gerçekleştirilen işlemlerin tamamının merkezlerinde de yapıldığını belirten Sarıkaya, "Hastaları sevk etmek zorunda kalmıyoruz. Bugün İstanbul'da, Ankara'daki en ileri kalp hastanelerinde hangi işlemler varsa hepsini burada da yapıyoruz. Kalp merkezinde hem kardiyoloji hem kalp damar cerrahları birlikte çalışıyor. Belli bir entegrasyon ve konsey kültürüyle hastanın en iyi tedaviyi alması için birlikte tartışarak beraber yol alıyoruz." ifadelerini kullandı.

        - "Sadece Van'a hizmet vermiyoruz"

        Bölgede yaklaşık 3 milyon nüfusa hizmet verdiklerini anlatan Sarıkaya, şunları kaydetti:

        "Periferik damar hastalıkları ve şah damarlarına yönelik tüm işlemler hastane bünyesinde bulunuyor. Akciğer damar hastalıklarına yönelik pulmoner anjiolar, kateterler gibi kardiyolojik işlemler yapılıyor. Yine girişimsel anlamda aorta yönelik periferik damar hastalıklarına, şah damarlarına yönelik tüm işlemler hastanemiz bünyesinde var. Yani kardiyoloji alanında yapılan işlemleri yapıyoruz. KVC anlamında da hem ameliyatlar hem de girişimsel anlamda işlemler yapılmakta. Hem aort, hem kalp ve kapağa yönelik, hem de varis ve diğer damarlara yönelik tüm işlemler yapılıyor. Son dönemlerde merkezimizde minimal invaziv dediğimiz küçük kesilerden ameliyatlar da başladı. Onları da arkadaşlarımız başarıyla uyguluyor."

        Sarıkaya, "Kalp merkezimizde hastanın sevk olmasını gerektirmeyecek her türlü tanı ve tedavi aşaması var. Burada sadece Van'a hizmet vermiyoruz, çevre iller için de koordinatör hastane rolündedir. Iğdır'dan Muş'a, Hakkari'den Bitlis'e, yine Erciş ilçemizde bulunan kalp merkezleriyle entegre çalışıyoruz. Herkesin kalp haftasını kutluyorum. Herkesi egzersiz, diyet yapmaya, tütün ürünleri varsa bunlardan uzaklaşmaya, obezite varsa kilo vermeye davet ediyorum." diye konuştu.

        Kalp merkezinde zorlu bir baypas ameliyatıyla sağlığına kavuşan 58 yaşındaki Harbi Dağlarer de "Van'da kalp merkezinin bulunması bizim için büyük bir şans. Ben de büyük bir hastalık geçirdim. Burada ameliyat oldum. Hocalarıma teşekkür ederim." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

