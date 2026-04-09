        Vanlı aileler DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerini sürdürdü

        Van'da çocukları terör örgütü PKK tarafından dağa kaçırılan aileler, DEM Parti İl Başkanlığı önündeki eylemlerine bu hafta da devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 13:23 Güncelleme:
        Menekşe Sokak'ta bir araya gelen aileler, Türk bayrakları ve evlatlarının fotoğraflarını taşıyarak, DEM Parti İl Başkanlığı binasının önüne yürüdü.

        Yıllardır eylemlerini sürdüren anne ve babalar, çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

        Eyleme katılan Nazlı Sancar, basın mensuplarına, yıllardır evlatlarının yolunu gözlediklerini söyledi.

        Sadece çocuklarına kavuşmayı istediklerini belirten Sancar, şöyle konuştu:

        "Bizim ve çocuklarımızın hayallerini çaldılar, kalemlerini kırdılar. Bu kapıdan ayrılmayacağız. Son nefesimize kadar mücadeleye devam edeceğiz. Çocukların devlet güçlerine teslim olmasını istiyoruz. Gelsinler hayatlarına kaldıkları yerden devam etsinler. Anneleri ve babalarını artık üzmesinler. Yıllardır peşinizdeyiz ve gözyaşı döküyoruz. Sonsuza kadar sizin arkanızdayız. Sizin yolunuzu gözlüyoruz."

        Anne Hinare Ayci ise "Oğlum için yıllardır eyleme katılıyorum. Kanser hastasıyım ve oğlumun gelmesini istiyorum. Onu her yerde aradım ama bulamadım. Oğlum dönene kadar mücadelemi sürdüreceğim." dedi.





        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Van haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Van Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Peruğunu çıkardı
        Peruğunu çıkardı
        11 Mart taslağına dikkat!
        11 Mart taslağına dikkat!
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Uyuşturucu satıcısına 15 yıl hapis
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Sözlü savaş kızıştı
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        "Galatasaray'a iyi başlangıç yetti!"
        Beşiktaş seriye hasret kaldı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı

        Benzer Haberler

        Erciş'te nisan ayında kar yağışı
        Erciş'te nisan ayında kar yağışı
        Van'da nisan karı; 11 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
        Van'da nisan karı; 11 yerleşim yeri ulaşıma kapandı (2)
        Van'a İskoç gelin
        Van'a İskoç gelin
        Bahçesaray yolundaki çalışma kar yağışı altında devam ediyor
        Bahçesaray yolundaki çalışma kar yağışı altında devam ediyor
        Meteorolojiden yağış, rüzgar ve çığ uyarısı
        Meteorolojiden yağış, rüzgar ve çığ uyarısı
        Van'da 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Van'da kar yağışı ve sis Ku...
        Van'da 11 yerleşim yerinin yolu ulaşıma kapandı Van'da kar yağışı ve sis Ku...