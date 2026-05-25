        Yağmur duasıyla başladıkları geleneği 69 yıldır sürdürüyorlar

        Yalova'nın Çiftlikköy ilçesine bağlı Laledere köyü sakinleri 69 yıldır sürdürdükleri gelenekle bir araya gelerek hem yağmur duası ediyor hem de yaptıkları ikramlarla dayanışma örneği sergiliyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 25.05.2026 - 16:34 Güncelleme:
        Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'u fethetmesinin ardından kentin çevre düzenlemesinde kullanılan lale soğanlarını üreten, bu yüzden de "Laledere" adı verilen köyde 69 yıl önce başlatılan gelenek devam ediyor.

        Civar köyler ve kent protokolünün de katılımıyla düzenlenen etkinlikte Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılıyor. Yağmur duasının da edildiği etkinlikte katılımcılara çorba ve pilav gibi ikramlarda bulunuluyor.

        İl Genel Meclis Başkanı Hasan Soygüzel, AA muhabirine, Laledere köyünde 69 yıldır çok önemli bir geleneğin yaşatıldığını ifade etti.

        Soygüzel, etkinliğe katılımın yüksek olduğunu belirterek, "Aslında ilk yağmur duası olarak başlamış. Uzun yıllardır da pilav günü olarak devam ediyor. Köylüleri, protokolü, tüm Yalovalıları buluşturan çok güzel bir etkinlik. Aslında bir bakıma da yazın gelişini, ürünlerin bereketli olmasını kutladığımız bir gün. Bu özel günde emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

        Laladere Köyü Muhtarı Ömer Akar da 69 yıl önce bölgede kuraklığın yaşandığını, bu nedenle dedelerinin yağmur duasına çıkarak bu etkinliğin temelini attığını anlattı.

        Yağmur duasının o yıllardan sonra çeşitli ikramlarda bulunulan geleneksel bir programa dönüştüğünü dile getiren Akar, "Şimdi çorbamızdan tatlımıza kadar hazırladığımız ikramları misafirlerimize sunuyoruz. Şehir dışındakiler bile etkinliğimizi biliyor. Bu nedenle katılım bu şekilde yoğun oluyor. O günden bugüne kadar emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz. Ölenlere rahmet, hayatta olanlara sağlık diliyoruz."

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yalova haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yalova Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

