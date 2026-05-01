YOKAB Başkanı Ekinci güven tazeledi

Yozgat Katı Atık Birliği (YOKAB) 2026 yılı nisan ayı olağan meclis toplantısı, Sorgun Belediyesinin ev sahipliğinde gerçekleştirildi.



Birlik organlarına yönelik seçimlerin yapıldığı toplantıda, Birlik Başkanlığı görevine yeniden Sorgun Belediye Başkanı Mustafa Erkut Ekinci seçildi.



Toplantıda, Meclis Başkanvekilliği, katip üyelikler, encümen üyeliği, plan ve bütçe komisyonu ile meclis denetim komisyonu üyelikleri için de seçim yapıldı.



Toplantı sonrası değerlendirmede bulunan Ekinci, birlik ve dayanışma vurgusu yaparak, "Bölgemizin ihtiyaçlarına çözüm üretmeye, ortak akıl ve güçlü iş birliğiyle çalışmalarımıza kararlılıkla devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.

