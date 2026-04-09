Habertürk
Habertürk
        Yozgat'ta sağanak taşkına neden oldu

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.04.2026 - 14:12 Güncelleme:
        Yozgat'ta sağanak taşkına neden oldu

        Yozgat'ın Akdağmadeni ilçesinde etkili olan sağanak nedeniyle dere yatağının taşması sonucu köy yolu ulaşıma kapanırken, bazı ev ve ahırlarda hasar oluştu.

        Yukarıçulhalı köyünde etkili olan sağanağın ardından Göndelen Vadisi'ndeki dere yatağının taşması sonucu köy yolu su altında kaldı. Taşkın nedeniyle 3 ahır ve 2 evi su bastı.

        Ulaşıma kapanan köy yolu ekiplerin çalışmasıyla tekrar açılırken ekiplerin, köydeki hasar tespit çalışmaları sürüyor.

        Muhtar Baki Varol, yağışın ardından köyde taşkınların meydana geldiğini söyledi.

        Sel sonrası yetkililere bilgi verdiklerini belirten Varol, "Şu anda ekipler çalışıyor, sıkıntılarımız azaldı. Köyde 3 ahıra su doldu, bir köylümüzün samanları su altında kaldı. Köylülerimizin yardımıyla ahırların önüne kum ve saman doldurarak hayvanları kurtardık." dedi.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bakan Şimşek Habertürk ve Bloomberg HT ortak yayınında
        Bursa Belediyesi AK Parti'ye geçti
        ABD, İran'a saldırı kararını nasıl verdi?
        İsrail: Hizbullah liderinin yeğeni öldürüldü
        "ABD Putin'e güvendiği için kanıtları görmezden geldi"
        Ünlülere uyuşturucu operasyonu! 14 kişi için gözaltı kararı!
        Parçaladığı kocasını çöp kutularına attı! Keşifte anlattı!
        CHP Ankara İl Başkanı gözaltına alındı
        Süper Lig'de son 6 hafta! İşte kalan maçlar
        Töre cinayetinde 4 çocuk da kocadan çıkmadı!
        "Kocaelispor benzer bir muamele görecek!"
        Parke taşıyla öldüresiye darp kamerada!
        Peruğunu çıkardı
        Kim bu 'Kara Kızlar?
        11 Mart taslağına dikkat!
        Hobi bahçesi furyasına sert fren
        Şaşırtan Roseto Kasabası araştırması
        Dünyanın en dar sokağı olarak biliniyor
        Sözlü savaş kızıştı
        Beşiktaş seriye hasret kaldı

        Yozgat'ta metruk binada çıkan yangın söndürüldü
        Yozgat'ta jandarma 2025 yılı asayiş verilerini açıkladı
        Yozgat'ta yaralı bulunan kızıl şahin tedaviye alındı
        Yozgat'ta metruk binada çıkan yangın kısa sürede söndürüldü
        Yozgat'ta DEAŞ terör örgütü üyesi 15 kişi gözaltına alındı
        Yozgatlı keçi yetiştiricisi kireçli yöntemle hayvan kayıplarını önledi