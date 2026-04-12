TÜGŞAV Sorgun İlçe Şube Başkanlığına Osman Daşdan getirildi

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Vakfı (TÜGŞAV) Sorgun İlçe Şube Başkanlığına iş insanı Osman Daşdan getirildi.





Daşdan, göreve getirilmesinin ardından TÜGŞAV Genel Başkanı Lokman Aylar'ı ziyaret etti.



Ziyarette, Sorgun'da yaşayan şehit yakınları ve gazilere yönelik yürütülecek çalışmalar hakkında görüş alışverişinde bulunuldu.



Ziyaret sonrası açıklama yapan Daşdan, şehit aileleri ve gazilerin her zaman yanında olacaklarını belirterek, "Gücümüz yettiği oranda şehit ailelerimizin, gazilerimizin yanında olmak bizim başlıca görevimizdir. Bu görev bizleri de çok mutlu etmektedir. Bundan sonraki süreçte şehit ailelerimizin ve gazilerimiz her zaman yanlarında olarak, onların her türlü sorunlarına ortak olacağız." ifadelerini kullandı.

