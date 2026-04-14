Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Yozgat'ta çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

        Yozgat'ta çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu desteği

        Yozgat'ta, Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi kapsamında 169 çiftçiye yüzde 75 hibe destekli yerli üretim 676 paket yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuldu.

        Giriş: 14.04.2026 - 16:29 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Vali Mehmet Ali Özkan, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde yaptığı konuşmada, Yozgat'ın Türkiye'nin sayılı tarım kentlerinden birisi olduğunu söyledi.

        Tarımsal alanda, bir yandan sulama tesisleri ve basınçlı sulama sistemleri, diğer yandan baraj ve gölet yapılarıyla birlikte ürün ve üretim çeşitliliğini sağlamak üzere çalışmalara devam ettiklerini belirten Özkan, "Bugün de ürün çeşitliliğini tesis etmek üzere yerli ve milli ayçiçeği tohumunu üreticilerimizle buluşturuyoruz. İnşallah onlar da ekecekler. İnşallah yıl da bol bereketli geçer, Allah emeklerini zayi etmez." dedi.

        İl Tarım ve Orman Müdürü Ömer Şentürk de projeyle, işlenmeyen ve nadasa bırakılan araziler başta olmak üzere uygun alanlarda doğru üretim yöntemlerini kullanarak bitkisel üretimi artırmayı hedeflediklerini ifade etti.

        Proje kapsamında üreticilere yüzde 75'e kadar hibe desteği sağladıklarını vurgulayan Şentürk, "Üreticilerimiz de yüzde 25'lik kısmı kendi imkanlarıyla karşılıyor. Bu doğrultuda, proje çerçevesinde 169 çiftçimize Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü tarafından hibrit olarak geliştirilen yerli ve milli tohumların dağıtımını yapacağız." diye konuştu.

        Çiftçilerden Safa Baysal ise projenin kendisi için faydalı olduğunu ve üretmeye devam edeceğini belirtti.

        Konuşmaların ardından çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı.

        Proje kapsamında dağıtılan tohumlar 12 ilçede toplam 14 bin 500 dekar alana ekilecek.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Yozgat haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Yozgat Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

