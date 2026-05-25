Yozgat'ta uyuşturucu operasyonunda 5 zanlı yakalandı

Yozgat'ta düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik çalışma yürüttü. Bu kapsamda kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 5 zanlı yakalandı. Adreslerde yapılan aramalarda, 1730 sentetik uyuşturucu hap, çeşitli miktarlarda uyuşturucu, ruhsatsız tabanca ve 15 fişek ele geçirildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

