CHP Genel Başkan yardımcıları Aytekin ve Zeybek, Zonguldak'ta toplantıya katıldı

CHP Genel Başkan yardımcıları Ensar Aytekin ve Gökan Zeybek, Zonguldak'ta "CHP Belediye Başkanları İl Genel ve Belediye Meclis Üyeleri Toplantısı"na katıldı.



Belediye Sinema Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıda konuşan Aytekin, Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta okullara yönelik saldırılardan duydukları üzüntüyü dile getirdi.



"Çocukların en güvende olabileceği alanda, okulda, sınıfta bir vahşet yaşandığını, bunun güvenlik zafiyetini aşan bir durum olduğunu" söyleyen Aytekin, "Aslında toplumsal bir çürümenin eşiğindeyiz. Bir okulda, sınıfta çocuklarımızı biz bu devlete, bu hükümete, bu ülkeyi yönetenlere emanet edemeyeceksek artık bundan ötesi yok demektir." dedi.



Aytekin, zor günler yaşandığını savunarak, şöyle devam etti:



"Kuşkusuz bu böyle gitmeyecek. Her gecenin bir sabahı, her karanlığın bir aydınlığı vardır mutlaka. Bizim bugünlere son vermek ve bu ülkeyi bu günlerden geriye döndürmek, milletimizi daha huzurlu, daha güvende, emeklimizi daha huzurlu, daha insan onuruna yakışır yaşam standardına kavuşturmak, gençlerimizi daha umutlu ortamda, iklimde yetiştirmek için önümüzde tek seçeneğimiz var; seçim sandığı."



Geceyi gündüze katıp çalışacaklarını, sandıkta örgütleneceklerini belirten Aytekin, "Bu toplum, bu millet bizden bunu bekliyor. Kimin milletvekili, kimin belediye başkanı, kimin il ilçe başkanı olacağına bakmıyor. Kurtulmak istiyor, kurtuluş istiyor. O nedenle bu sorumlulukla, bu duyguyla, bu niyetle birbirimize böyle bakacağız." diye konuştu.



Gökan Zeybek de Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'taki okul saldırılarında hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, ailelerine, yakınlarına ve Türk milletine başsağlığı diledi.



Her okula rehber öğretmen ataması yapılmasını ve okullara güvenlik görevlisi ya da uzman çavuş görevlendirilmesini istediklerini dile getiren Zeybek, Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ün ülkeyi emanet ettiği gençleri, eğitim çağındaki çocukları korumak için tek bir görevlinin atanmadığını ve görevlendirilmediğini kaydetti.



Zeybek milletin iradesine seçim günü sandıklarda sahip çıktıkları gibi bütçeyi de kendilerine emanet edilmiş namus borcu olarak gördüklerini dile getirerek, her kuruşun özenle ve dikkatlice harcanmasına özen göstereceklerini ifade etti.



CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz ise yerel seçimlerin hemen ardından yapılan tüm anketlerde Zonguldak'ta CHP'nin 3 milletvekili çıkardığını ve birinci parti olduğunu aktararak, mücadeleyi bırakmadan çalışmalara devam edeceklerini kaydetti.



CHP Zonguldak Milletvekili Eylem Ertuğ Ertuğrul, parti meclis üyeleri Cavit Arı ve Ecevit Keleş, Zonguldak Belediye Başkanı Tahsin Erdem, ilçe ve belde belediye başkanları ile partililer katıldığı toplantı, daha sonra basına kapalı devam etti.

