        Zonguldak Haberleri Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 15.04.2026 - 12:01 Güncelleme:
        Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören öğrenci hayatını kaybetti

        Zonguldak'ta menenjit şüphesiyle tedavi gören 14 yaşındaki ortaokul öğrencisi yaşamını yitirdi.

        Yüksek ateş, bulantı, kusma, baş ağrısı ve bilinç kaybı şikayetleriyle götürüldüğü Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi'nde 8 Nisan'dan bu yana menenjit şüphesiyle tedavi gören Gazi Mustafa Kemal Ortaokulu 8. sınıf öğrencisi Çağla Savaş, müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

        Zonguldak Valiliğinden "çocuklarda menenjitin yayıldığı" yönündeki haberlere ilişkin yapılan açıklamada, sürecin hassasiyetle izlendiği, ikinci bir "menenjit şüpheli" vakanın tespit edilmediği belirtilmişti.

        Açıklamada, söz konusu durumla ilgili halk sağlığı ekiplerince okulda inceleme ve bilgilendirme çalışması yapıldığı, yakın temaslı öğrenciler, öğretmenler, kantin çalışanları ve aile bireylerine yönelik koruyucu tedavinin başlatıldığı kaydedilmişti.

        Anadolu Ajansı, DHA ve İHA tarafından geçilen tüm Zonguldak haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Zonguldak Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        "Trump'ın görevini yerine getirme yeterliliği incelensin" tasarısı
