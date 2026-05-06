Zonguldak'tan kısa kısa

Zonguldak'ta "YeşilFest" etkinliği yapılacak.





Yeşilay Zonguldak Şube Başkanlığı, gençleri sporla, sağlıklı yaşamla ve müzikle buluşturacak.



Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde gerçekleştirilecek etkinlik, 7-9 Mayıs'ta düzenlenecek.



Şube Başkanı Nail Altuntaş, yaptığı açıklamada, YeşilFest'n amacının gençleri zararlı alışkanlıklardan uzak tutarak spora ve sosyal aktivitelere yönlendirmek olduğunu bildirdi.



- TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı düzenlendi





Zonguldak Köksal Toptan Ortaokulu, TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı'nı gerçekleştirdi.



4006 TÜBİTAK Bilim Fuarları Destekleme Programı kapsamında desteklenen Köksal Toptan Ortaokulu tarafından düzenlenen fuarda, fen bilimleri öğretmeni Turgay Efe proje yürütücülüğünü üstlendi.



Etkinlikte, farklı tematik alanlarda 17 proje sergilendi. Robotik kodlama, teknoloji tasarım, bilişim teknolojileri ve yazılım ile çevre sorunları gibi alanlarda 11 öğretmen danışmanlığında hazırlanan projeler, ziyaretçilerin ilgisini çekti.



Etkinlikle, öğrencilerin bilimsel düşünme becerilerinin geliştirilmesine katkı sağlanması ile bilim ve teknolojiye ilgilerinin artırılması amaçlanıyor.



