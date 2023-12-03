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        Haberler Gündem Yerel seçim ne zaman? YSK takvimi yayınladı! İşte 2024 yerel seçim tarihi

        Yerel seçim ne zaman? YSK takvimi yayınladı! İşte 2024 yerel seçim tarihi

        Yerel seçim tarihi ve seçim takvimi YSK yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlandı. Adaylık başvurusunda bulunacaklar başta olmak üzere kamuoyunun genelinde 2024 yerel seçimi ne zaman? İşte YSK tarafından yayınlanan yerel seçim tarihi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:24
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        Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından 2024 yerel seçim takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla bilikte aday başvuru tarihleri ve seçim tarihi de netleşti. Merak edenler için YSK tarafından açıklanan sınavla iligli detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 2024 yerel seçim tarihi...

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        YEREL SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN?

        Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi.

        Takvime göre; seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak günü ilan edilecek, oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura ile belli olacak.

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        Siyasi partilerin il ve ilçe belediyeleri başkan adayları ile belediye meclis üyeliği ve il genel meclis üyelikleri listelerini, bağımsız aday olacak kişilerin ise başvurularını 20 Şubat saat 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekiyor.

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        DHA'nın haberine göre; seçim propagandası ve yasakları 21 Mart tarihinde başlayacak, 30 Mart saat 18.00'de ise sonlanacak. Seçim yasaklarının sonu ise 31 Mart saat 23.59 olarak belirlendi.

        Haberi Hazırlayan: Mehmet Kerem Hançer
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