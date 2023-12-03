Haberler Gündem Yerel seçim ne zaman? YSK takvimi yayınladı! İşte 2024 yerel seçim tarihi

Yerel seçim ne zaman? YSK takvimi yayınladı! İşte 2024 yerel seçim tarihi Yerel seçim tarihi ve seçim takvimi YSK yani Yüksek Seçim Kurulu tarafından yayınlandı. Adaylık başvurusunda bulunacaklar başta olmak üzere kamuoyunun genelinde 2024 yerel seçimi ne zaman? İşte YSK tarafından yayınlanan yerel seçim tarihi... Habertürk Giriş: 03.12.2023 - 13:24 Güncelleme: 03.12.2023 - 13:24 facebook

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Yüksek Seçim Kurulu YSK tarafından 2024 yerel seçim takvimi açıklandı. Takvimin açıklanmasıyla bilikte aday başvuru tarihleri ve seçim tarihi de netleşti. Merak edenler için YSK tarafından açıklanan sınavla iligli detayları haberimizde bir araya getirdik. İşte 2024 yerel seçim tarihi...

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YEREL SEÇİM TARİHİ NE ZAMAN? Resmi Gazete'de yayımlanan Yüksek Seçim Kurulu (YSK) kararına göre; 31 Mart 2024 tarihinde yapılacak olan Mahalli İdareler Genel Seçimlerinin seçim takvimi başlangıç tarihi 1 Ocak 2024 olarak belirlendi. Takvime göre; seçime katılacak siyasi partiler YSK tarafından 2 Ocak günü ilan edilecek, oy pusulasındaki yerleri ise 27 Ocak'ta YSK tarafından yapılacak kura ile belli olacak.