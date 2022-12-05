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Yerli finansal pazaryeri yurtdışına açılıyor

Finansal pazaryeri platformu TeklifimGelsin, Startup Wise Guys’dan yatırım aldığını duyurdu. Girişimin aldığı bu yatırımı uluslararası pazarlama faaliyetlerini genişletip, yeni pazarlara açılmanın yanı sıra ürün geliştirmek, ekibini büyütmek ve kullanıcı sayısını artırmak için kullanacağı kaydedildi

Yerli finansal pazaryeri yurtdışına açılıyor
HABERTURK.COM

Bankalar ve diğer finansal kuruluşlar ile kurdukları entegrasyonlar sayesinde kişiye özel kredi, kredi kartı ve yatırım gibi tekliflerin görüntülendiği finansal pazaryeri platformu TeklifimGelsin, yatırım turunu tamamladı.

Ocak 2021’de İhsan Cem Zararsız ve Ertuğrul Hakan Biri tarafından kurulan girişim, Startup Wise Guys tarafından yatırım aldığını duyurdu.

Halihazırda 1.8 milyondan fazla ziyaretçi ve 140 binden fazla kullanıcıya ulaşan girişim, aldığı tohum yatırımla birlikte uluslararası pazarlama faaliyetlerini hızlandırıp, yeni pazarla açılma planlarını hızlandırmayı hedefliyor.

Aldıkları yatırıma ilişkin değerlendirmede bulunan TeklifimGelsin Kurucu Ortağı ve CEO’su İhsan Cem Zararsız, "Yeni yatırımla global yolculuğumuzun dışında ürünümüzü geliştirmek için de oldukça fazla efor sarf edeceğiz ve önümüzdeki günlerde mobil uygulamamızı da hayata geçireceğiz” dedi.

Startup Wise Guy’ın Partneri Günce Önür de, "Finansal teknoloji alanında çözüm üreten ve birçok ihtiyacı tek çatı altında buluşturan girişimleri her zaman destekliyoruz. FinTech sektörünün çok hızlı gelişmesi bu alandaki ürün ve hizmet sayısının da artmasına yol açtı" ifadelerini kullandı.

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