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Yerli girişimden taşınabilir solunum cihazı

Yerli girişimlerden ELAA Teknoloji, COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalar için taşınabilir mekanik solunum cihazı (mekanik ventilatör) üzerinde çalıştığını bildirdi. Taşınabilir ventilatör ile hastanın bulunduğu odanın yoğun bakım odası haline dönüşebileceği kaydedildi. Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da faaliyetlerini yürüten şirketin yakın zamanda seri üretime geçeceği belirtiliyor

ELAA Teknoloji
HABERTURK.COM

Teknopark İstanbul’un kuluçka merkezi Cube Incubation’da faaliyetlerini yürüten şirketler, koronavirüs ile mücadeleye katkı sağlayacak çözümler geliştiriyor.

Daha önce akciğer kanseri tespitini kolaylaştıran 3 boyutlu navigasyon sistemi geliştiren yerli girişim ELAA Teknoloji, Sabancı Üniversitesi Tümleştirilmiş Üretim Araştırma ve Uygulama Merkezi (KORDSA) işbirliğiyle COVID-19 enfeksiyonu geçiren hastalar için taşınabilir mekanik solunum cihazı (mekanik ventilatör) üzerinde çalıştığını bildirdi.

Yoğun bakım ünitelerinde kullanılan mevcut solunum cihazlarının büyük ve hantal olması ve ayrıca sayıca yetersiz kalması nedeniyle yaşanan sıkıntıları gidermek için tasarlanan taşınabilir ventilatör ile hastanın bulunduğu odanın yoğun bakım odası haline dönüşebileceği kaydedildi.

Tasarlanan cihazın taşınabilir bir ventilatör (mekanik solunum cihazı) olmasına rağmen aynı zamanda COVID-19 tedavisi için gerekli solunum destek modlarının yer aldığı elektronik kontrol ünitelerini de barındırdığı bildirildi.

Böylece yoğun bakım yatağına gerek duyulmadan, tıbbi oksijen ve hava bağlantılarının olduğu herhangi bir hasta yatağında veya ambulansta bu mobil ventilatörün kullanılması ve hastanın bulunduğu yerin yoğun bakım odasına dönüşebilmesi sağlanacağı belirtiliyor.

Tasarım ve teknik çizimleri tamamlanan ve malzeme spesifikasyonları belirlenen cihazın prototip testlerine başlanırken, prototip testlerinin tamamlanmasının ardından Türkiye İlaç ve Cihaz Kurumu’na ürünün sunulması ve seri üretime geçilmesi planlanıyor.

ELAA Teknoloji önderliğinde başlatılan bu çalışmaya, Sabancı Üniversitesi ve yine Teknopark İstanbul’da bulunan KORDSA Kompozit Teknolojileri Mükemmeliyet Merkezi'nin de bu ventilatörün tasarımı, validasyon ve prototipin üretilmesi ve testleri noktasında destek verdiği açıklanıyor.

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