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Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) geliştirdiği yerli otomobil yola çıkıyor. Gebze'deki Bilişim Vadisi'nde tanıtım başladı. Kısa süre sonra yerli otomobilin üstündeki kamuflajlar açılacak.

Yerli otomobil sunumunu TOGG CEO'su Mehmet Gürcan Karakaş yapıyor. Karakaş'ın sunumunda öne çıkan noktalar şöyle:



OTOMOBİL BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Bugün sizlere geldiğimiz noktayı anlatmak, otomobilimizi tanıtmak ve otomobilden daha fazlasının ne olduğunu anlatmak istiyoruz.

Dünyada otomotivle oyunun kuralları yeniden yazılıyor.

Müşteri beklentileri değişmekte, teknoloji gelişmesiyle otomobil akıllı cihaza dönüşmekte.

Otomobil bir yaşam alanına dönüşüyor.

Bize geç kalmadınız mı diyorlar, hayır efendim doğru zamanda yola çıktık.

İnternetin kendisinde olduğu bir otomobilden bahsediyoruz.

Çevik olan, yaratıcı olan, kullanıcıyı merkeze koyan şirketler başarılı olabiliyor.

İKİ HEDEF BELİRLEDİK

İki hedefi olmazsa olmaz belirledik. Fikri sınai mülkiyeti Türkiye'ye ait olan bir marka yaratmak istedik.

Teknolojininn en güncelini kullanmayı hedefledik.

Sadece ülkemizde değil tüm dünyada rekabet etmek.

Avrupa'nın küresel olmayan ilk SUV üreticisi olmak istiyoruz.

Bir otomobilden fazlası derken tabii bir otomobille başlıyoruz.

2025'ten sonrası akıllı cihazları düşünerek baz alıyoruz.

Yeni çözümler üreten, veri tabanlı hizmetlerden iş imkanları sağlayan bir sistemden bahsediyoruz.

18 ŞİRKETİ İNCELEDİK

Nasıl başaracaksınız sorusu soruldu. Biz bu projeye başlamadan önce 18 şirketi inceledik. İyi ve kötü yönleriyle. Kapsamlı bir plan hazırladık.

Her faaliyetimizi müşterimizi kullanıcımızı ön planda tutarak yapıyoruz.

Bilişim Vadisine neden geldik?

Bizim dünyanın en iyileriyle çalışmaktan başka lüksümüz var mı? Yok. En iyilerle beraber çalışıyoruz.

Siz ciddi misiniz fabrika yeriniz var mı sorular geliyor. Aylardır yan sanayilerle beraber çalışıyoruz.

Şarj cihazı için bakanlıklarla iletişimdeyiz.

2022 yılında Türkiyenin şarj aleti sorununun çözüleceğine inanıyoruz

Türkiye'nin mobilite ekosistemini burada kurup büyüteceğiz.



Ortaklık yapımızla bir ekosistem kurduk.

Fikri mülkiyeti yüzde 100 bizim olan bir otomobilden bahsediyoruz.

15 sene içinde 5 modelimiz olacak.

Neden SUV seçtik. Birincisi dünyanın en büyük segmenti. Yüzde 95'i ithal olan segment. Kullanıcılar tarafından en çok seçilen segment.

Müşterilerimiz özgün, özgüvenli, dönüşen, dönüştüren, bir marka bekliyor.

Hedef pazarlarımızda da testlerimizi yaparak ilerleyeceğiz.

Otomobile dışardan bakıldığında yalın ve prestijli, içerisinde ise teknolojik ve kültürden ilham alan bir model oluşturduk.

500 KM MENZİL SAĞLIYORUZ



500 kilometre menzil ve 30 dakikanın altında şarj hizmeti sağlıyoruz. En çok dikkat ettiğimiz konulardan biri sürüş güvenliği.

En uzun aks mesafesi olan otomobilden bahsediyoruz. Toplam sahip olma maliyetinde ise en uygun araç olacak.

Teknoloji odağımızda özgün teknoloji var, tamamen bizim ihtiyaçlarımıza uygun teknoloji, yetkinlik, dönüşüm evdeki aletlerle bağlanabilen bir teknolojiden bahsediyoruz

Türkiye'nin otomobili ne demek? Türkiye'nin küresel bir markası. Kararlarını bağımsız veren bir marka. Yüzde 100'Ü Türkiye'ye ait bir otomobil.

'DOĞRU YERDE YOLA ÇIKTIK'

Yaptıklarımız ve yapacaklarımıza baktığımızda doğru yerde yola çıktık. Yeniliğe çıktığımız yolun yanı sıra ayrıca yeni bir lige çıktığımızın altını çizmek istiyorum.

'EZBERLERİ BOZACAĞIZ'

TOGG Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 2017 yılında verdikleri sözü tuttaklarını belirtirek söze başladı. Hisarcıklıoğlu şunları vurguladı.

2021'de fabrikamızın açılışını yapacağız

2022'de ilk aracımız banttan çıkmış olacak

Ezberleri bozacağız

Otomobil Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Osmangazi Köprüsü’nde test edilecek.

Habertürk otomotiv editörü Yiğitcan Yıldız yerli otomobilin tanıtım toplantısından detayları anlatıyor.

TOGG twitter hesabında TürkiyeninOtomobili görücüye çıkıyor etiketiyle bugüne kadar gelinen süreci anlatan videoyu paylaştı.

twitter

LASTİKLER BRIDGESTONE

Yerli otomobilin lastikleri Bridgestone.

Yerli otomobilin teknik özelliklerine Haberturk ulaştı.

Cyvision isimli yerli girişim tarafından geliştirilen holografik asistan otomobilde yer alacak. Sistem yoldaki bilgileri üç boyutlu olarak sürücüye yansıtıyor.

Marka isminin bugün açıklanması beklenmiyor.

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15 FOTO

BURSA'DA ÜRETİLECEK

Yerli otomobil üretim tesisi Bursa'da kurulacak. Seri üretime 2022 yılında geçilecek. Bursa’daki fabrikada 4 bin 323 kişi istihdam edilecek. 22 milyar TL yatırımla inşa edilecek fabrikanın yıllık kapasitesi 175 bin adet olacak.

İKİNCİ DEVRİM

3 MODELİN TANITILMASI BEKLENİYOR

Yerli otomobilin ilk modeli SUV tipi ve yüzde yüz elektrikli olacak. Bugün iki SUV bir sedan olmak üzere 3 modelin tanıtılması bekleniyor.

8 YIL ÖNCE GÜNDEME GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan yerli otomobil projesini 8 yıl önce dile getirmiş ve Ocak 2011’de yerli otomobil için ‘babayiğitlere’ çağrı yapmıştı. Bu konuda ilk somut adımlar 2 Kasım 2017’de atıldı ve Anadolu Grubu, BMC, Kıraça Holding, Turkcell ve Zorlu Holding’den oluşan 5 ‘babayiğit’ kamuoyuna tanıtıldı.

5 babayiğit imzalanan protokol ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve TOBB koordinasyonunda Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (TOGG) adı altında çalışmalarına başladı. 5 şirketin hisse payları yüzde 19, TOBB'un hissesi ise yüzde 5 oldu. TOGG'nin başına ise CEO olarak Haziran 2018'de Alman Bosch'un Türk yöneticisi Mehmet Gürcan Karakaş getirildi.