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HaberlerOtomobil

Haberturk.com'un anketinden Ottoman çıktı

Yerli otomobilin bugün yapılacak tanıtımı için geri sayım sürerken Haberturk.com, twitter'da okurlarına "Sizce yerli otonun ismi hangisi olacak?" diye sordu. 11 binden fazla kişinin katıldığı ankette Ottoman ismi yüzde 35.5 ile öne çıktı. Katılımcıların yüzde 29.5'i Fatih'i seçti. 1453 ve İstanbul isimleri katılımcılardan yüzde 17.5'er payla eşit oy aldı

Yerli otomobil
HABERTURK.COM

Bursa'da kurulacak tesiste üretilecek olan yerli otomobilin tanıtımına saatler kaldı. Bugün 14.30'da yapılacak tanıtım öncesinde en çok tartışılan konuların başında yerli otomobilin isminin ne olacağı geliyor. Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) pazartesi gününden buyana yerli otomobille ilgili detaylar paylaştı ancak isim konusunda şu ana kadar bir paylaşım yapılmadı. Bugünkü tanıtımda ismin açıklanabileceği belirtiliyor. 

TOGG'UN PAYLAŞIMLARINDA DÖRT ANAHTAR KELİME ÖNE ÇIKTI

TOGG'un pazartesi gününden bu yana twitter hesabından yaptığı paylaşımlardan dört anahtar kelime çıktı. 1453, Fatih, İstanbul, Lale. Ottoman ismi de öneriler arasında yer aldı.

HABERTURK.COM'UN ANKETİNE 12 SAATTE 10 BİN KİŞİ KATILDI

Haberturk.com,  bu paylaşımlardan yola çıkarak twitter'da okurlarına "Sizce yerli otonun ismi hangisi olacak?" diye sordu. Yoğun ilgi gören ankete katılım ilk 12 saatte 10 bini aştı.

Saat 10:30 itibariyle 11 bin 580 kişinin katıldığı ankette Ottoman (Osmanlı) ismi yüzde 35.5 ile öne çıktı. Katılımcıların yüzde 29.5'i Fatih'i seçti.  1453 ve İstanbul  isimleri katılımcılardan yüzde 17.5'er payla eşit oy aldı.

 

LALE MOTİFLİ ÖN PANJUR

TOGG, 27 Aralık'ta tanıtılacak yerli otomobille ilgili ilk olarak far ışıklarını, daha sonra silüetini, çarşamba günü de otomobilin ön panjurundaki İstanbul'un simgesi olan lale figürünün göründüğü fotoğrafları paylaştı. 

LOGOSU ORTAYA ÇIKTI

Dün 14.30'daki paylaşımda batarya yer aldı. İlk üç günden farklı olarak saat 14.53'te de bir paylaşım yapıldı ve otomobilin iç dizaynını gösteren fotoğraf sunuldu. Yerli otomobilden 19:23'te de test sürüşünün yer aldığı video paylaşıldı. Direksiyondaki yeni TOGG logosu dikkat çekti. Paylaşımlar için seçilen bu iki saatle 1453 İstanbul'un fethi ve 1923 Cumhuriyet'in ilanına atıf yapıldı.

 

İÇ DİZAYNDA DA LALE FİGÜRÜ VAR

Otomobilin iç dizaynında da lale figürü dikkat çekti.  Lale detayları otomobil isminin Lale  veya İngilizce Tulip olabileceği şeklinde yorumlandı.

 Cam indirme butonları da lale şeklinde tasarlandı. 

 

SELÇUKLU MOTİFLERİ

Yerli otomobilin iç tasarımında altıgen birim hücresi kullanılarak oluşturulan desenler Mimar Sinan’ın eserleri başta olmak üzere Osmanlı mimarisinde sıkça kullanılıyor. 

 

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