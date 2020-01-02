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Yerli otomobili geliştiren Türkiye'nin Otomobilin Girişim Grubu (TOGG),otomobilin ön siparişe açılabileceğinin sinyalini verdi.

TOGG'un sosyal medya hesabından açıklamada, otomobile yoğun talep geldiği belirtilirken, ön siparişte bulunmak isteyen kişi ve kurumların yapılacak resmi açıklamayı takip etmeleri istendi.

Geçtiğimiz hafta geniş katılımlı bir etkinlik ile SUV ve sedan olmak üzere iki yerli elektrikli modeli sahneye çıkaran TOGG, marka ismini ise önümüzdeki aylarda açıklayacağını bildirmişti.

Otomobilin tanıtım etkinliğinde açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ise, ilk siparişi kendisinin verdiğini ve otomobilin satışa çıkmadan önce de ön sipariş konusunun değerlendirilmesini istemişti.

2022'DE YOLLARA ÇIKACAK

Yerli otomobilin üretileceği tesis Gemlik'te inşa edilecek. Yılda 175 bin adet otomobil üretilmesi beklenen fabrikada, yaklaşık 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

2022 yılında c-segment SUV modelin piyasa çıkması hedeflenirken, modelin fiyatı hakkında henüz bir bilgi paylaşılmış değil.

Yüzde yüz elektrikle çalışan otomobilin, arkadan itişli 200 beygir ve dört tekerden çekişli 400 beygir olmak üzere iki farklı güç seçeneği bulunuyor. 200 beygirlik versiyonun menzili 300 kilometre ve daha güçlü versiyonun menzili ise 500 kilometre olarak açıklanıyor.