3 - 11 Eylül 2020 arasında 31'ncisi düzenlenecek olan Ankara Uluslararası Film Festivali'nin yerli sinemaya destek platformu Ulusal Uzun Proje Geliştirme Desteği Yarışması'nın projeleri belli oldu.
AB Türkiye Delegasyonu'nun katkılarıyla düzenlenen ve ilk ya da ikinci film projelerinin desteklendiği yarışmada bu yıl katılacak olanlar şunlar;
Abdullah Harun İlhan... Seni Ben Unutmak İstemedim ki
Burçak Açık... Hava'nın Tohumu
Duygu Karanlık Ebeoğlu... Kafes
Merve Kuş Mataracı... KİM-LİK
Murat Uğurlu... Hak Edilmiş Bir Öpücük
Nuri Cihan Özdoğan... Maskeler
Umut Evirgen... Annesinin Kuzusu
Ümran Safter... Son Celse
Vuslat Saraçoğlu... Bildiğin Gibi Değil
Zeynep Köprülü... Denizde a
Yönetmen Ceylan Özgün Özçelik, yapımcı Suzan Güverte ve senarist, sinema yazarı Uygar Şirin'den oluşan jürinin seçeceği projeye 30 bin TL değerinde destek ödülü verilecek.
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