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        Haberler Ekonomi Borsa Yerli yatırımcının portföyü 3.2 trilyon lirayı aştı - Borsa Haberleri

        Yerli yatırımcının portföyü 3.2 trilyon lirayı aştı

        Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB), 2023 sonunda 2,6 trilyon lira olan yurt içi yerleşiklerin pay senedi varlıklarının, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 artarak 3 trilyon 210 milyar liraya çıktığını bildirdi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.04.2024 - 12:18 Güncelleme: 18.04.2024 - 12:18
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        Yerli yatırımcının portföyü 3.2 trilyon lirayı aştı
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        TSPB'nin, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Merkezi Kayıt Kuruluşu (MKK) kaynaklarından derleyerek hazırladığı mart ayına ilişkin "Finansal Piyasa Özet" verileri açıklandı.

        Buna göre, 2023 sonunda 2,6 trilyon lira olan yerli yatırımcıların pay senedi varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde yüzde 23,4 artarak 3 trilyon 210 milyar liraya çıktı.

        Mart sonu itibarıyla yerli yatırımcıların pay senedi varlıklarının 1 trilyon 802 milyar lirasının bireysel, 1 trilyon 408 milyar lirasının ise kurumsal yatırımcılar ve tüzel kişilere ait olduğu belirlendi.

        Söz konusu varlıklarının son bir yıldaki büyüme oranı yüzde 95,1 oldu. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarında hem yıllık hem de üç aylık bazda hızlı bir büyüme yaşandı.

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        Yatırımcıların sermaye piyasalarına olan ilgisi şubat ve mart ayında yeniden artışa geçti. Geçen yılın ekim sonu itibarıyla 8 milyon 556 bine ulaşarak rekor kıran pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı, sonrasında düşüşe geçerek bu yılın ocak ayı sonunda 7 milyon 267 bine geriledi. Halka arzların da etkisiyle son iki ayda pay senedi bakiyeli yatırımcı sayısı yaklaşık 950 bin artarak mart sonunda 8 milyon 216 bine çıktı.

        İlk çeyrekte halka arz olan şirketlere 18,4 milyar liralık fon sağlanırken sermaye artırımları ve ikincil halka arzlarla sermaye piyasalarından 10,7 milyar lira kaynak elde edildi.

        Yerli yatırımcıların finansal varlıkları, bu yılın ilk çeyreğinde geçen yılın sonuna kıyasla yüzde 8,4 artışla 24 trilyon 510 milyar liraya ulaştı.

        2023 sonunda 8,5 trilyon lira olan yerli yatırımcıların TL mevduatları ocak-mart döneminde yüzde 3,4 azalarak 8 trilyon 220 milyar liraya geriledi.

        Yerli yatırımcıların döviz tevdiat hesabı (DTH) varlıkları ise yıl sonu rakamı olan 5 trilyon 179 milyar liradan mart sonunda yüzde 14,4 artışla 5 trilyon 924 milyar liraya ulaştı.

        Yerli yatırımcıların devlet iç borçlanma senedi varlıkları da yılın ilk çeyreğinde 2023 sonuna göre yaklaşık yüzde 11 artarak 4 trilyon 535 milyar liraya çıktı.

        Yerli yatırımcıların finansal varlıklarında en yüksek artış, özel sektör eurobond tarafında görüldü.

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        Bu yılın ilk üç ayında yerli yatırımcıların özel eurobond varlıkları yüzde 38,3 artışla 604 milyar liraya, kamu eurobond varlıkları ise yüzde 13,1 yükselişle 1 trilyon 663 milyar liraya çıktı.

        Yurt dışı yerleşiklerin (yabancı yatırımcı) finansal varlıkları 2023 yılı sonu rakamı olan 2 trilyon 574 milyar liradan mart sonu itibarıyla 465 milyar liralık artışla 3 trilyon 39 milyar liraya yükseldi. Yabancı yatırımcıların finansal varlıkları yıllık bazda (Mart 2023-Mart 2024) yüzde 135,8 büyüme gösterdi.

        Yabancı yatırımcının pay senedi varlıklarına bakıldığında, ilk üç ayda yüzde 23,1 artışla 2023 yıl sonu rakamı olan 1 trilyon 557 milyar liradan 1 trilyon 917 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların pay senedi varlıklarındaki son bir yıllık büyüme yüzde 194,6 oldu.

        Geçen yıl sonu itibarıyla 289,2 milyar lira olan yabancı yatırımcıların TL mevduatları, ilk çeyrekte yüzde 17,5 artışla yaklaşık 340 milyar liraya çıktı.

        Söz konusu dönemde döviz tevdiat hesapları ise yüzde 7,5 yükselişle 672,3 milyar liraya ulaştı. Yabancı yatırımcıların kıymetli maden depo hesapları varlıkları yüzde 24,5 artarken, devlet iç borçlanma senedi varlıkları ise 0,7 azalış kaydetti.

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