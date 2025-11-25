Habertürk
        Yerlikaya açıkladı! Siber suçlarla mücadele kapsamında 117 şüpheli tutuklandı | Son dakika haberleri

        Yerlikaya açıkladı! Siber suçlarla mücadele kapsamında 117 şüpheli tutuklandı

        İçişleri Bakanı Yerlikaya: Siber suçlarla mücadele kapsamında 35 il merkezli son 10 gündür süren operasyonlarımızda 354 şüpheliyi yakaladık. 117 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Demirören Haber Ajansı
        Giriş: 25.11.2025 - 10:27 Güncelleme: 25.11.2025 - 10:28
        Yerlikaya açıkladı! Siber suçlardan 117 kişi tutuklandı
        İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda siber suçlarla mücadele kapsamında 35 il merkezli son 10 gündür süren operasyonlarımızda 354 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu. Şüphelilerden 117'si tutuklandı.

        Ayrıca Bakan Yerlikaya, bu sabah İstanbul merkezli toplam 15 ilde yapılan operasyonda da; 75 şüphelinin yakalandığını ve yakalanan şüpheli sayısının 429 olduğunu da belirtti.

        35 İL MERKEZLİ OPERASYONDA 354 ŞÜPHELİ YAKALANDI

        Ali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

        "EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 Milyar 52 Milyon TL değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 adet araç, 8 adet motosiklet, 14 adet mesken, 7 adet dükkan, 13 adet arsa/tarla, 447 adet banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu."

        İSTANBUL MERKEZLİ 15 İLE OPERASYON DÜZENLENDİ

        Bakan Yerlikaya açıklamasında, "Bu sabah İstanbul merkezli 15 ilde yapılan operasyonumuzda da; 75 şüpheliyi yakaladık ve yakalanan şüpheli sayısı 429 oldu. Bu kişiler aracılığıyla işlenebilecek çocuk müstehcenliği, yasa dışı bahis ve dolandırıcılık gibi siber suçlardan vatandaşlarımızın maddi ve manevi zarar görmesini engelledik." ifadelerine yer verdi.

        #Son dakika haberler
