Yerlikaya açıkladı! Siber suçlarla mücadele kapsamında 117 şüpheli tutuklandı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesaplarında yaptığı paylaşımda siber suçlarla mücadele kapsamında 35 il merkezli son 10 gündür süren operasyonlarımızda 354 şüpheliyi yakaladıklarını duyurdu. Şüphelilerden 117'si tutuklandı.

Ayrıca Bakan Yerlikaya, bu sabah İstanbul merkezli toplam 15 ilde yapılan operasyonda da; 75 şüphelinin yakalandığını ve yakalanan şüpheli sayısının 429 olduğunu da belirtti.

35 İL MERKEZLİ OPERASYONDA 354 ŞÜPHELİ YAKALANDI

Ali Yerlikaya, açıklamasında şunları kaydetti:

"EGM Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığımız ve MASAK koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; Adana, Aksaray, Amasya, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Batman, Bilecik, Bingöl, Bitlis, Burdur, Bursa, Çorum, Diyarbakır, Elazığ, Gaziantep, Hakkâri, İzmir, Kırıkkale, Kırşehir, Kilis, Kocaeli, Mardin, Muğla, Nevşehir, Niğde, Osmaniye, Rize, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Tokat ve Zonguldak’ta gerçekleştirilen operasyonlarda yakalanan şüphelilerin Savcılıklarımızca haklarında soruşturma başlatıldı. Operasyonlar sonucu yaklaşık 1 Milyar 52 Milyon TL değerinde 16 şirket, 13 konut, 37 adet araç, 8 adet motosiklet, 14 adet mesken, 7 adet dükkan, 13 adet arsa/tarla, 447 adet banka hesabı ile ziynet eşyalarına el konuldu."