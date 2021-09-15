Yeryüzü Doktorları'ndan Afganistan'da 329 aileye gıda yardımı

AA

Yeryüzü Doktorları'ndan yapılan açıklamaya göre, Dünya Gıda Programına göre gerekli yardımlar yapılmazsa 14 milyon insanın açlık nedeniyle hayatını kaybetme tehlikesinde olduğu Afganistan'da, derneğin ihtiyaç sahiplerine yönelik destekleri sürüyor.

Dernek, ülkede ciddi boyutlara ulaşan açlık sorunu ile mücadele için 2020 yılından beri beslenme sağlığı projeleri yürütüyor. Bu kapsamda Afganistan'ın 15 ilinde bulunan beslenme sağlığı merkezleri ve 11 mobil ekibi ile hamile, emziren anneler ve çocuklar başta olmak üzere ihtiyaç sahiplerine yönelik muayene ve beslenme tedavileri uygulanıyor.

Dernek aynı zamanda temel gıdaya erişimin kısıtlı olduğu ülkede, Kunduz'a göç etmek zorunda kalan 329 aileye de dağıttığı gıda paketleri ile destek oldu.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Yeryüzü Doktorları Yönetim Kurulu Başkanı Yahyahan Güney, Afganistan'da sağlık yardımlarının devamlılığının önemli olduğunu belirtti.

Güney, şunları kaydetti:

"Afganistan bizim çok uzun zamandır ilişkilerimizin güçlü ve köklü olduğu bir ülke. Bizler sağlık hizmetlerine ve gıdaya erişimin kısıtlı olduğu Afganistan'da, beslenme sağlığı merkezlerimiz ile sürekli hizmet veriyoruz. Bununla birlikte temel gıdaya erişimi kolaylaştırarak ihtiyaç sahiplerinin temel ihtiyaçlarını giderebilmek adına bugünlerde, gıda paketleri dağıttık. Milyonlarca kişinin insani yardıma ihtiyaç duyduğu Afganistan'da çalışmalarımızı her zaman olduğu gibi bugün de sürdürüyor, bağışçılarımızın yardımları ile Afgan halkına destek olmaya devam ediyoruz."