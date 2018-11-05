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Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu

05.11.2018 - 12:17 | Güncelleme: HABERTURK.COM

Birleşmiş Milletler (BM) tarafından düzenlenen 2018 Miss Earth (Yeryüzü Güzeli) yarışmasının birincisi belli oldu. 88 ülkenin yarıştığı Miss Earth 2018'de birinciliği 23 yaşındaki Vietnamlı öğrenci Phuong Khang Nguyen elde etti

  • 1 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Çevre ve doğal yaşamın korunması ve insani sorunlara dikkat çekmek amacıyla Birleşmiş Milletler tarafından düzenlenen Yeryüzü Güzeli yarışması bu yıl Filipinler'in Manila kentinde düzendi.

     

  • 2 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    2018 Yeryüzü Güzellik Yarışması’nda tacın sahibi 23 yaşındaki Phuong Khang Nguyen oldu.

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    Pazarlama bölümünde okuyan ve iyi derecede İngilizce bilen Vietnamlı güzel, 2010 yılından beri Yeryüzü Güzeli olmayı hayal ettiğini söyledi.

     

     

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    Dünyanın en saygın ve prestijli güzellik yarışmalarından biri olarak kabul edilen Miss Earth'de Meksika, Kolombiya ve Avusturya güzelleri de dereceye girdi. 

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    Kolombiyalı güzel Valeria Ayos, Flores Miss Earth Water (Su) güzeli olmaya layık görüldü. 

     

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    Meksika'yı temsil eden Melissa Flores, Miss Earth Fire (Ateş) güzeli seçildi.

     

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    Miss Earth Air (Hava) güzeli de Avusturya'yı temsil eden Melanie Mader oldu. 

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    İşte bu yıl Phuong Khang Nguyen'in kazandığı, Yeryüzü Güzeli tacı için yarışan adayların tanıtım fotoğrafları... 

  • 10 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Kolombiya

     

  • 11 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Vietnam

  • 12 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Avusturya

  • 13 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Meksika

     

  • 14 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Panama

     

  • 15 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Yunanistan

     

  • 16 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Slovenya

     

  • 17 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    İrlanda

     

  • 18 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Ukrayna

     

  • 19 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    İsveç

     

  • 20 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    İspanya

     

  • 21 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    21 | 37

    Rusya

     

  • 22 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    22 | 37

    Portekiz

     

  • 23 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    23 | 37

    Polonya

     

  • 24 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    24 | 37

    Kuzey İrlanda

     

  • 25 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    25 | 37

    Hollanda

     

  • 26 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    26 | 37

    Karadağ

     

  • 27 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    27 | 37

    İtalya

     

  • 28 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    28 | 37

    Macaristan

     

  • 29 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Almanya

     

  • 30 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    30 | 37

    Fransa

     

  • 31 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    31 | 37

    İngiltere

     

  • 32 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    32 | 37

    Danimarka

     

  • 33 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Hırvatistan

     

  • 34 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    34 | 37

    Kırım

     

  • 35 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    35 | 37

    Mısır

     

  • 36 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
    36 | 37

    Venezuela

     

  • 37 Yeryüzünün en güzel kızı belli oldu
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    Porto Riko

     

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