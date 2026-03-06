Uzman mühendis ve teknik personeller tarafından bakım ve gelişim süreçleri titizlikle devam eden fidanların, belirli olgunluğa ulaştıktan sonra belediyenin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, gelişim süreçlerini tamamlayan çınar ağaçları; şehir genelindeki parklar, rekreasyon alanları, refüjler ve yeni oluşturulacak yeşil alan projelerinde değerlendirilecek. Böylece hem dışa bağımlılık azaltılacak hem de peyzaj uygulamalarında önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlanacak.