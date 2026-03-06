Canlı
        Yeşil Şanlıurfa için 20 bin çınar hamlesi | Son dakika haberleri

        Büyükşehir'den yeşil Şanlıurfa için 20 bin çınar hamlesi

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026 tarımsal üretim sezonu maliyetlerini azaltmak ve belediye öz kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla hayata geçirdiği proje kapsamında 20 bin fidanı toprakla buluşturdu. Fidanlar, belirli olgunluğa ulaştıktan sonra belediyenin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na teslim edilecek

        Habertürk
        Giriş: 06.03.2026 - 18:59
        1

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, 2026 tarımsal üretim sezonu maliyetlerini azaltmak ve belediye öz kaynaklarını daha verimli kullanmak amacıyla bir projeyi daha hayata geçiriyor.

        2

        Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, kent genelindeki park ve yeşil alanlarda kullanılmak üzere, Akçakale İşletmesi'nde belediyenin kendi personeli ve imkânlarıyla çınar fidanı üretimi sürdürülüyor. Proje kapsamında, Akçakale işletme bünyesinde yaklaşık 20 bin adet çınar fidanının gelişim süreçlerini tamamlaması amacıyla dikimi gerçekleştirildi.

        3

        Uzman mühendis ve teknik personeller tarafından bakım ve gelişim süreçleri titizlikle devam eden fidanların, belirli olgunluğa ulaştıktan sonra belediyenin Park ve Bahçeler Daire Başkanlığı'na teslim edileceği belirtildi. Açıklamaya göre, gelişim süreçlerini tamamlayan çınar ağaçları; şehir genelindeki parklar, rekreasyon alanları, refüjler ve yeni oluşturulacak yeşil alan projelerinde değerlendirilecek. Böylece hem dışa bağımlılık azaltılacak hem de peyzaj uygulamalarında önemli ölçüde maliyet tasarrufu sağlanacak.

        4

        Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanı Halil Hatipoğlu, projeye ilişkin yaptığı açıklamada şunları kaydetti: "Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak üretim maliyetlerini azaltmak ve öz kaynaklarımızı en verimli şekilde kullanmak amacıyla Akçakale İşletmemizde 20 bin çınar fidanını gelişim süreçlerini tamamlamaları için toprakla buluşturduk. Kendi üretimimiz olan ağaçlarımızın bakım ve gelişim süreçleri tamamlandıktan sonra, Park ve Bahçeler Daire Başkanlığımız aracılığıyla şehrimizin yeşil alanlarında değerlendireceğiz."

        5

        Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'nin kendi imkânlarıyla gerçekleştirdiği bu üretim modeliyle, Şanlıurfa'nın yeşil dokusunun güçlendirilmesi, sürdürülebilir kentleşme anlayışının desteklenmesi ve kamu kaynaklarının daha etkin kullanılması amaçlanıyor.

