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Yeşildağ ailesinden açıklama

Ali Yeşildağ'ın yayınladığı videoların ardından aileden yapılan açıklamada "Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemiz ile hiçbir organik bağı yoktur" denildi. Açıklamada Ali Yeşildağ'ın hakkındaki suçlamalar nedeniyle halen arandığı hatırlatıldı

Yeşildağ ailesinden açıklama
HABERTURK.COM

Yeşildağ ailesi tarafında yapılan açıklamada şunlar kaydedildi: "5 Mayıs 2023 tarihinde sosyal medya platformlarında Ali Yeşildağ- 1 ifşaları ismi ile Fetö firarisi Cevheri Güven tarafından YouTube ve Twitter üzerinden hukuka aykırı yalan ve iftira yayını yapılmıştır. Her şeyden önce Türkiye Cumhuriyeti Devleti 14 Mayıs 2023 tarihinde Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekilliği genel seçimlerine gitmektedir. Bu süreç içerisinde seçimlere etki etmek için terör örgütleri tarafından çeşitli açıklama, video paylaşımlarının yapıldığı kamuoyunun malumudur. Bu yapılan yayınların tamamı, sabıkalı ve amiyane tabir ile suç makinesi tabir edilecek kişiler seçilerek yapıldığı bilinmektedir.

Ali Yeşildağ, Yeşildağ ailesinin bir ferdi olmakla beraber ailemiz ile hiçbir organik bağı yoktur ve kendisi halen Bursa, Ankara ve İstanbul mahkemelerinden silahla yağma, yağma, kasten adam öldürme, tasarlayarak adam öldürme, iftira ve buna benzer ağır suçlardan almış olduğu cezalar nedeniyle aranmakta olup şu ana kadar yakalanamadığı bilinmektedir. Kendisi hayatının 17 yılını cezaevlerinde geçirmiş, geri kalan cezalarını çekmemek için FETÖ terör örgütünden yardım alarak kaçmakta olup diyetini bu video ile ödemeye çalışmaktadır.

Kendisinin yukarıda anlatıldığı üzere, ailemizin şerefine ve haysiyetine halel getirici yaşam tarzı nedeniyle ilişki irtibatının kesilmesi ile beraber senelerdir ailemizin bir kısım fertlerine karşı duymuş olduğu kin ve öfke, kendisini terör örgütlerinin maşası haline getirmiştir. FETÖ terör örgütü üyesi olup halen yurtdışında kaçak olarak yaşayan Cevheri Güven isimli terör örgütü mensubunun Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili sosyal medyada yapmış olduğu iftira yayınları da kamuoyunun malumudur. Ali Yeşildağ’ın bu örgüt mensubu ile aynı şekilde aynı hareket tarzı ile tamamen yalan ve iftiradan ibaret videoları kamuoyunda algı yaratmaya yönelik olduğu anlaşılmaktadır. Yayınlanan bu videonun yine FETÖ terör örgütü iltisaklı olduğu bilinen Erk Acarer ve diğer birçok FETÖ terör örgütü iltisaklı hesaplardan peş peşe aynı anda yayınlanması da bunun açık bir göstergesidir.

Tüm bu bilenen gerçekler ışığında, seçim arifesinde ailemiz ve Sayın Cumhurbaşkanımız ile ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti siyasetini ve seçimini dizayn etmeye yönelik FETÖ terör örgütü menşeili yalan ve iftira yayımından dolayı derin üzüntü içerisinde olduğumuzu bildirir, yapılan yayın ve yayınlar hakkında her türlü yasal haklarımızı saklı tuttuğumuzu ve gerekli hukuki mekanizmalara başvuracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz."

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