Yaklaşık 3 hafta önce balık ölümlerinin görüldüğü Yeşilırmak’ta yine aynı sahne yaşandı. Akşam saatlerinden itibaren çok sayıda ölü balık kıyıya vururken, su yüzeyinde dolaşanları ise bazı vatandaşlar avlamaya çalıştı. Polis ve Zabıta ekipleri rengi koyulaşan suya botla giren iki kişiyi ‘balıklar zehirli olabilir!’ diyerek uyardı.

BALIKLARI KURTARMAK İÇİN TAZYİKLİ SU

Amasya Belediyesi itfaiye ekipleri, kıyıya vurup can çekişen balıkları kurtarmak için tazyikli su kullandı. Ekiplerin çalışmalarının ardındaN yapılan uyarılara rağmen bazı vatandaşların balık tuttukları görüldü.

İHA'nın haberine göre; Devlet Su İşleri (DSİ) ile Amasya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri de toplu balık ölümlerinin nedeninin tespitine ilişkin çalışma başlattı.

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