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        Yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklandı

        Merkezi yerleştirme sonuçlarına göre yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt yaptırmaya hak kazanan öğrenciler açıklandı

        Anadolu Ajansı
        Giriş: 18.07.2023 - 10:44
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        Yetenek sınavıyla öğrenci alan liselere kayıt hakkı kazanan öğrenciler açıklandı
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        Milli Eğitim Bakanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, güzel sanatlar ve spor liseleri ile musiki, geleneksel ve çağdaş görsel sanatlar ve spor projesi/programı uygulayan Anadolu imam hatip liselerinin 9. sınıflarına öğrenci alınmasına ilişkin 10-16 Temmuz'da yapılan yetenek sınavında başarılı olan öğrencilerin yerleştirme sonuçları ilan edildi.

        Bu kapsamda, merkezi yerleştirme sonucunda asıl listeden kayıt hakkı kazananlar, 17-19 Temmuz'da kesin kayıtlarını yaptıracak.

        Boş kalan kontenjanlara merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler 19 Temmuz, boş kalan kontenjanlara merkezi ikinci yerleştirme sonuçlarına göre asıl ve yedek listeler de 20 Temmuz'da ilan edilecek.

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        Merkezi birinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar 20 Temmuz, ikinci yerleştirme sonuçlarına göre kesin kayıtlar da 21 Temmuz'da yapılacak.

        Ek yerleştirme sürecinde boş kalan kontenjanlar 7 Ağustos'ta ilan edilecek. Bu kapsamda tercihler 7-11 Ağustos'ta alınacak, 14 Ağustos'ta da boş kontenjanlara yerleştirme sonuçları açıklanacak.

        Deprem bölgesine tanınan kontenjan ile "çocuklar için özel gereksinim raporu (ÇÖZGER)" kapsamındaki öğrenciler ise okul müdürlüklerince kendilerinden istenen belgelerle kayıt yaptıracakları okula giderek işlemlerini gerçekleştirecek.

        Süreçler, e-Okul üzerinden takip edilecek.

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