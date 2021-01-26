18 yaşından küçük sevgiliye feci şiddet! 0:00 / 0:00

İHA

Kocaeli'nin İzmit İlçesi'ndeki Kuruçeşme Hülya Sokak’ta insanın kanını donduran bir olay yaşandı. Edinilen bilgiye göre 18 yaşından küçük olduğu belirlenen E.Ü. adlı kişi, aynı yaşlardaki sevgilisi olan kızla yaşadığı tartışma sonucu kızı darp ederek cep telefonu kamerası ile kayda aldırdı.

SALDIRGAN GÖZALTINA ALINDI

İHA'da yer alan habere göre sosyal medyada paylaşılan görüntülerin hızla yayılarak tepki görmesi sonucu E.Ü. adlı saldırgan, polis ekiplerince gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

ŞİDDET ANINI KAMERAYA ÇEKTİRDİ

Sosyal medyada yayınlanan görüntülerde ise E.Ü. adlı genç, 18 yaşından küçük olduğu öğrenilen sevgilisini önce tokatlıyor, itip düşürdüğü bankta ise saçından tutarak darp etmeyi sürdürüyor.

GENÇ KIZIN AĞLADIĞI GÖRÜLDÜ

Darp anlarında ise genç kızın ağladığı görülüyor.