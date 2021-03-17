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Boşanma aşamasında kurşun yağmuru!

Sinop'ta, Mehmet Sezici (40),boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici´yi (35) av tüfeği ile 6 el ateş ederek ağır yaraladı. Nurdan Sezici hastanede tedaviye alınırken, eşi ise gözaltına alındı

YETER ARTIK! Son dakika: Boşanma aşamasında kurşun yağmuru!
Boşanma aşamasında kurşun yağmuru!
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DHA

Sinop'ta, bugün saat 10.30 sıralarında merkeze bağlı Hıdırlı köyünde insanın kanını donduran bir olay meydana geldi. Mehmet Sezici (40) ile boşanma aşamasındaki eşi Nurdan Sezici (35) arasında bilinmeyen nedenle bir tartışma çıktı.

EŞİNE 6 EL ATEŞ ETTİ

DHA'da yer alan habere göre tartışma sırasında Mehmet Sezici, yanındaki av tüfeği ile eşine 6 el ateş etti. Nurdan Sezici kanlar içinde yere yığılırken, ihbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

SAĞLIK DURUMU CİDDİYETİNİ KORUYOR

Nurdan Sezici, gelen ambulansla Sinop Atatürk Devlet Hastanesi´ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Sezici'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu belirtildi.

JANDARMA GÖZALTINA ALDI

Olayın ardından jandarma ekipleri Mehmet Sezici´yi gözaltına alındı.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.
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