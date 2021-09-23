İHA

Olay, geçtiğimiz Pazartesi günü saat 23.15 sıralarında Beyoğlu Taksim’de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre; Miss Turkey 2018 yarışması birincisi Şevval Şahin’in sevgilisi olan ve geçtiğimiz aylarda Şahin ile Üsküdar'daki bir restoranda yemek yerken mekanı basarak iş insanı Kerem Kamışlı’yı denize atan 41 yaşındaki yazılım mühendisi Yiğit Marcus Aral, evine gitmek isterken saldırıya uğradı.

Aral’a sokakta yürüdüğü esnada arkasından yaklaşan 3 şahıs sataşmaya başladı. Sözlü tartışma sonrası Aral koşarak şahıslardan kurtulmaya çalıştı. Ancak saldırgan şahıslar Aral’ı çelme takarak yere düşürdü. Neye uğradığını şaşıran Aral, yerde dakikalarca tekme ve yumruklarla öldüresiyle dövüldü. Saldırının ardından şahıslar koşarak uzaklaşırken, Aral ise çevredeki vatandaşlar tarafından yerden kaldırıldı.

SALDIRGANLAR KAÇARKEN YAKALANDI

Öte yandan olay sonrası koşarak kaçmaya çalışan 3 şüpheli, o esnada bölgede devriye gezen İstanbul Güven Timleri Şube Müdürlüğü B Bölge Amirliği ekipleri tarafından durduruldu. Ekipler tarafından sorgulanan şahıslar, sokakta kavga ettiklerini ve bu yüzden kaçtıklarını söyledi. Çevrede çalışma yapan güven timleri, hemen yan sokakta Aral ile karşılaştı. Aral’ın evine gittiği esnada tanımadığı 3 kişi tarafından saldırıya uğradığını ifade etti.

"KEREM'İN AZMETTİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Bunun üzerine Ahmet Ç. (22), Bünyamin K. (22) ve Abdurrahman K. (19) güvenlik timleri tarafından gözaltına aldındı. Emniyete götürülen saldırganların ifadesi alınarak “kasten yaralama” suçundan adli işlem yapıldı. Polis ekipleri tarafından ifadesi alınan Yiğit Marcus Aral'ın, “Evime gidiyordum yanıma yaklaşan şahıslar ‘Kerem’in selamı var’ diyerek saldırdı. Kerem’in azmettirdiğini düşünüyorum” dediği öğrenildi.

Kerem Kamışlı

ADLİ KONTROLLE SERBEST KALDILAR

İşlemlerin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen 3 saldırgan, adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

NELER OLMUŞTU?

2018 Türkiye Güzeli Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, geçtiğimiz haziran ayında iki yıldır devam eden aşklarını bitirme kararı almıştı.

"İLİŞKİMİZ ARTIK SAĞLIKLI DEĞİL!"

Aral ile ayrılık haberini sosyal medya hesabından duyuran Şahin, "Genelde asla böyle bir açıklama yapmam ancak ilişkimi çok açık bir şekilde yaşadım, bu yüzden bazı şeyleri açıklığa kavuşturma ihtiyacı hissediyorum. Marcus ve ben bir süre önce yollarımızı ayırdık. Hala birbirimizi önemsiyoruz ve ilişkimiz artık ikimiz için sağlıklı olmadığı için arkadaş olarak kalmaya karar verdik. Sizden bu hassas dönemde her iki tarafa da saygı göstermenizi rica ediyorum." dedi.

"DEDİKODULARA FIRSAT VERMEK İSTEMİYORUM"

Ünlü modelin açıklamasının ardından Aral da, "Dedikodulara fırsat vermek istemiyorum. Sevgili Şevval Şahin ile 1,5 sene süren birlikteliğimizi sonlandırmaya karar verdik. Şevval’in kariyerini etkileyebileceğinden endişe ettiğim dedikodulara fırsat vermemek için aslında tamamen özel hayatımızla ilgili olan bu kararımızı kamuoyu ile de paylaşmak istedim. Şevval'in bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da mesleğinde uluslararası başarılara imza atarak beni ve tüm Türkiye vatandaşlarını gururlandırmaya devam edeceğine yürekten inanıyorum." ifadelerini kullandı.

MEKANI BASTI, DENİZE ATTI

Ünlü manken, ayrılığın ardından Üsküdar'daki bir restoranda iş insanı Kerem Kamışlı ile yemek yerken, mekanı Yiğit Marcus Aral bastı ve Kamışlı'yı denize attı.

DAVA AÇILDI

Aral hakkında, "Olası kastla adam öldürmeye teşebbüs", "tehdit", "özel hayata ilişkin görüntüleri ve sesleri ifşa etmek" ve "hakaret" suçlarından 22 yıl 9 aydan 34 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması istemiyle dava açıldı.

İLİŞKİLERİNE BİR ŞANS DAHA VERDİLER

Daha sonra ilişkilerine bir şans daha vermeye karar veren Şevval Şahin ile Yiğit Marcus Aral, yeniden bir araya geldi.