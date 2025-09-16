Yıkım kararı çıkan evini 150 metre karadan yürüttü

Gazipaşa'nın Kızılgüney Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karateke, 7 yıl önce tapulu olduğunu düşünerek inşa ettiği evin orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle yıkım kararıyla karşılaştı. Çözüm arayışına giren Karateke, sıra dışı bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ray hattı döşeyen Karateke ve ekibi, iş makinesi yardımıyla 30 tonluk evi adım adım taşıdı.

"ŞİMDİ EVİMİZ YENİ YERİNDE SAPASAĞLAM"

"Altına demir raylar koyduk, elektrik direkleriyle destekledik. Direkler kırıldı, ipler koptu ama yılmadık. Son 30 metreyi de tamamladık. Şimdi evimiz yeni yerinde, sapasağlam" diyen Karateke, taşıma işleminin üç gün sürdüğünü belirtti.

"YIKMAK YERİNE ÜRETTİK"

Evi yeniden yapmanın maliyetinin 1,5 milyon TL'yi bulacağını belirten Karateke, "Biz bu evi 250 bin TL'ye taşıdık. Hem büyük bir zarardan döndük, hem de çevreye zarar vermedik. Tapulu arazimize taşıdık. Sosyal medyada olumsuz yorumlar da aldık ama kimsenin hakkına girmedik. Bence biz kârdayız" ifadelerini kullandı.

"EŞEK ARILARI VE SICAK HAVA ZORLADI"

Karateke, taşıma sürecinde en büyük zorluğun yüksek sıcaklık ve eşek arıları olduğunu belirtti. "Bir arı kulağımı, biri de parmağımı soktu. Kepçenin içine yuva yapmışlardı. Onun dışında işlerimiz planlı şekilde ilerledi" dedi.