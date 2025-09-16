Habertürk
        Yıkım kararı çıkan evini 150 metre karadan yürüttü

        Yıkım kararı çıkan evini 150 metre karadan yürüttü

        Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde orman sınırına yapıldığı gerekçesiyle yıkım kararı verilen ve ray sistemi kurularak tapulu araziye iş makinesi yardımıyla 150 metre taşınan evin sahibi, 1 milyon 250 bin lira kârda olduğunu söyledi. Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethinde gemileri karadan yürütmesinden ilham aldığını belirten evin sahibi Hasan Karateke, "Ev yıkılsaydı tekrar yapmam 1,5 milyon maliyetli olacaktı, 250 bin TL'ye taşıdık. Kârdayım" dedi

        Giriş: 16.09.2025 - 15:02 Güncelleme: 16.09.2025 - 15:08
        Yıkım kararı çıkan evini karadan yürüttü!
        Gazipaşa'nın Kızılgüney Mahallesi'nde yaşayan Hasan Karateke, 7 yıl önce tapulu olduğunu düşünerek inşa ettiği evin orman sınırları içinde kaldığı gerekçesiyle yıkım kararıyla karşılaştı. Çözüm arayışına giren Karateke, sıra dışı bir yönteme başvurdu. Yaklaşık 150 metre uzunluğunda ray hattı döşeyen Karateke ve ekibi, iş makinesi yardımıyla 30 tonluk evi adım adım taşıdı.

        "ŞİMDİ EVİMİZ YENİ YERİNDE SAPASAĞLAM"

        "Altına demir raylar koyduk, elektrik direkleriyle destekledik. Direkler kırıldı, ipler koptu ama yılmadık. Son 30 metreyi de tamamladık. Şimdi evimiz yeni yerinde, sapasağlam" diyen Karateke, taşıma işleminin üç gün sürdüğünü belirtti.

        "YIKMAK YERİNE ÜRETTİK"

        Evi yeniden yapmanın maliyetinin 1,5 milyon TL'yi bulacağını belirten Karateke, "Biz bu evi 250 bin TL'ye taşıdık. Hem büyük bir zarardan döndük, hem de çevreye zarar vermedik. Tapulu arazimize taşıdık. Sosyal medyada olumsuz yorumlar da aldık ama kimsenin hakkına girmedik. Bence biz kârdayız" ifadelerini kullandı.

        "EŞEK ARILARI VE SICAK HAVA ZORLADI"

        Karateke, taşıma sürecinde en büyük zorluğun yüksek sıcaklık ve eşek arıları olduğunu belirtti. "Bir arı kulağımı, biri de parmağımı soktu. Kepçenin içine yuva yapmışlardı. Onun dışında işlerimiz planlı şekilde ilerledi" dedi.

        "BU İŞ 1 YILLIK HAZIRLIĞIN SONUCU"

        Projeyi bir yıldır planladığını ifade eden Hasan Karateke, kaynak ustası Musa İnci'ye ve kuzeni Caner'e teşekkür ederek, "Bu iş bir ekip işiydi. Musa ustamız platform kurulumunda büyük katkı sağladı. Caner ise her adımda yanımdaydı. Onların emeği büyük" şeklinde konuştu.

        "BAŞKA AİLELER DE VAR"

        Karateke, yaşadığı mağduriyetin bireysel olmadığını, bölgede yüzlerce ailenin benzer durumda olduğunu belirtti:

        "Babam 1960'tan beri bu arazileri ekiyor. Yıllarca tarım yapılan topraklar bugün orman ilan edildi. Sınır hataları, eski kayıtlar nedeniyle insanlar mağdur oluyor. Yetkililerden bu sorunun çözülmesini, adil bir düzenleme yapılmasını bekliyoruz" diyerek çağrıda bulundu.

        "ZOR KISMI ATLATTIK, ŞİMDİ BAHÇEYİ DÜZENLİYORUZ"

        Ev taşıma sürecinin ardından düzenleme çalışmalarına başladıklarını belirten Karateke, "Demir aksamları, bahçe kapısını söktük. Şimdi yerleştiriyoruz. En zor kısmı atlattık, birkaç haftaya kadar her şey yerli yerinde olacak" dedi.

        #karadan yürütülen ev
        #Antalya
        #Gazipaşa
