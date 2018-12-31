Ticaret savaşları 2018'e damgasını vurdu!

2018'de dünya siyasetinde birçok çarpıcı gelişme yaşandı. Bu gelişmelerin ülke ekonomileri ve küresel piyasalara önemli etkileri oldu. Bunların başında kuşkusuz ABD ile Çin arasında yılın ilk çeyreğinde başlayan ticaret savaşı geliyor. Bir diğer ismiyle vergi savaşlarının yaşandığı 2018'e, uzay çalışmaları da damgasını vurdu