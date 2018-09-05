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Yılmaz; “Yemek yapmayı ve yemeyi küçük yaşlarımdan beri hep çok sevdim. Zayıflamayı da düşünmüyordum. Ancak bir oyuncu bedenini her zaman daha çok kullanmak ister ve kilolar zaman zaman iş hayatımı da kısıtlıyordu. Bu süreçte bir arkadaşımın önerisiyle Samsun’da yaşayan bir doktor ile yollarımız kesişti.