Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yıl da birçok kişinin umudu olacak. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, büyük ikramiye ne kadar? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları