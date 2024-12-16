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        Haberler Bilgi Yılbaşı bilet fiyatları 2025: MPİ Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Yılbaşı bilet fiyatları: Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL?

        Yeni yıla sayılı günler kala yılbaşı bilet fiyatları merak ediliyor. Milli Piyango'nun 2025 yılbaşı çekilişi için geri sayım sürerken henüz bilet almayanlar " Yılbaşı bilet fiyatları ne kadar? Büyük ikramiye kaç lira?" sorusunu soruyor. 31 Aralık'ta yapılacak çekiliş sonucunda büyük ikramiyenin hangi numaraya çıktığı belli olacak. İşte, MPİ tam, yarım, çeyrek yılbaşı bilet fiyatları

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 16.12.2024 - 12:21 Güncelleme: 16.12.2024 - 12:23
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        Yılbaşı bilet fiyatları belli oldu. Milli Piyango yılbaşı çekilişine vatandaşlar büyük ilgi gösteriyor. Milli Piyango yılbaşı çekilişi bu yıl da birçok kişinin umudu olacak. Peki Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları ne kadar oldu, kaç TL, büyük ikramiye ne kadar? İşte, Milli Piyango yılbaşı bilet fiyatları

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİNDE İKRAMİYE NE KADAR?

        Bu yılki büyük yılbaşı ikramiyesi 600 milyon TL olarak açıklandı.

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        MİLLİ PİYANGO YILBAŞI ÇEKİLİŞİ BİLET FİYATLARI NE KADAR?

        Çeyrek bilet: 150 TL

        Yarım bilet: 300 TL

        Tam bilet: 600 TL

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