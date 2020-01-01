Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
HaberlerGündem

Yılbaşı resmi tatil mi? (1 Ocak 2020) Yılbaşı tatili kaç gün?

Yılbaşı tatili ile ilgili detaylar 2020 yılına girmemiz ile birlikte araştırılıyor. Dün gece yarısı 2019 yılına veda edip 2020 yılını yaşamaya başladık. Peki yılbaşı tatili kaç gün? Yılbaşı resmi tatil mi?

Yılbaşı

Yılbaşı tatili resmi tatil mi? sorusu bugün 2020 yılının ilk günü olması nedeniyle araştırılıyor. Yılbaşı için yapılan hazırlıkların ardından tüm dünya 2020 yılına girdi. Özellikle çalışan ve resmi kurumlarda işlem yapak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak'ın yani yılbaşının resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı ile ilgili ayrıntılar haberimizde. 

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı, Miladi takvimin ilk günü olarak kabul ediliyor ve pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili resmi olarak sadece 1 Ocak gününden ibaret.

YILBAŞINDA BANKA, PTT, ECZANE VE KARGOLAR KAPALI MI?

Yılbaşı günü olan 1 Ocak resmi tatil olduğu için özel olarak belirtilen kurumlar hariç tüm kurumlar kapalı. Eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 1 Ocak'ta kurumlarının talebiyle çalışanlar, resmi tatilde çalıştığı için çifte mesai ücreti alıyor. Okullar da 1 Ocak günü tatil oluyor. 

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

YORUMLAR

Yorum kurallarını okumak için tıklayınız!
Son dakika haberler, köşe yazılar, ekonomi, magazin, siyaset, spor gündeminin tek adresi HaberTurk.com; HaberTurk.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, haberler izinsiz olarak kopyalanamaz ve başka yerde yayınlanamaz.

BAKMADAN GEÇME

Büyükada açıklarında vapur arızalandı, yolcular denizde mahsur kaldı
GÜNDEMVapur arızalandı yolcular mahsur kaldı
İstanbul'da yeni yılın ilk sabahında yollar boş kaldı
GÜNDEMİstanbul'da yeni yılın ilk sabahı
Ordu'da yılın ilk bebeğinin adı Ceren Özdemir oldu
GÜNDEMOrdu'da ilk bebeğin adı Ceren oldu
Akar ve TSK Komuta Kademesi'nden sürpriz ziyaretli yeni yıl kutlaması
GÜNDEMAkar ve komutanlardan sürpriz kutlama
Alkollü sürücü dehşeti!: Otomobildeki yolcu öldü
GÜNDEMAlkollü sürücü dehşeti: 1 ölü, 2 yaralı
Yılbaşı kutlaması kana bulandı! Bıçaklanarak öldürüldü
GÜNDEMYılbaşı kutlamasında cinayet!
Son dakika FACİA! Ankara'da gençleri yılbaşı eğlencesi acı bitti
GÜNDEMAnkara'da facia! Gençlerin eğlencesi acı bitti
Yeni yılda fırtına ve kar uyarısı!
GÜNDEMYeni yılda fırtına ve kar uyarısı!
BEDAŞ İstanbul planlı elektrik kesintileri listesi 1 Ocak 2020
GÜNDEMİstanbul elektrik kesintileri 1 Ocak 2020 güncel ...
Taksim araç trafiğine açıldı
GÜNDEMTaksim araç trafiğine açıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X