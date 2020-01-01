Yılbaşı tatili resmi tatil mi? sorusu bugün 2020 yılının ilk günü olması nedeniyle araştırılıyor. Yılbaşı için yapılan hazırlıkların ardından tüm dünya 2020 yılına girdi. Özellikle çalışan ve resmi kurumlarda işlem yapak isteyen vatandaşlar, 1 Ocak'ın yani yılbaşının resmi tatil olup olmadığını merak ediyor. Yılbaşı ile ilgili ayrıntılar haberimizde.

YILBAŞI RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşı, Miladi takvimin ilk günü olarak kabul ediliyor ve pek çok ülkede olduğu gibi Türkiye'de de resmi tatil günleri arasında yer alıyor. Yılbaşı tatili resmi olarak sadece 1 Ocak gününden ibaret.

YILBAŞINDA BANKA, PTT, ECZANE VE KARGOLAR KAPALI MI?

Yılbaşı günü olan 1 Ocak resmi tatil olduğu için özel olarak belirtilen kurumlar hariç tüm kurumlar kapalı. Eczaneler nöbetçi eczane sistemiyle hizmet veriyor. 1 Ocak'ta kurumlarının talebiyle çalışanlar, resmi tatilde çalıştığı için çifte mesai ücreti alıyor. Okullar da 1 Ocak günü tatil oluyor.

YILBAŞI NEDİR?

Yeni yıl, yeni bir takvim yılının başladığı ve takvimin yıl sayısının bir arttığı zaman. Pek çok kültürde bu olay bir şekilde kutlanmaktadır. Günümüzde en çok kullanılan takvim olan Miladi takvimin yeni yılı 1 Ocak'a (Yılbaşı) denk gelmektedir. Birçok ülke 1 Ocak'ı resmî tatil olarak belirlemiştir.