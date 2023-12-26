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        Haberler Yemek Yapma Yılbaşı sofranıza çok yakışacak! Leziz iç pilav tarifi!

        Yılbaşı sofranıza çok yakışacak! Leziz iç pilav tarifi!

        Yılbaşı zamanı akla ilk gelen tariflerden biri olan iç pilav, sofralarınıza renk katacak. Tane tane pilavın içinde gizlenmiş lezzetlerle dolu bu tarif, yılbaşı coşkusunu masanıza taşıyacak. İster ana yemek yanında, ister özel bir ikramlık olarak değerlendirin. İşte iç pilav tarifi...

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 26.12.2023 - 15:11 Güncelleme: 26.12.2023 - 15:11
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        Yılbaşının en özel lezzetlerinden biri olan iç pilav, sofralarınıza çok yakışacak. İçindeki zengin malzemeler ve leziz tadıyla bu tarif, özellikle hindi yanında sıkça tercih ediliyor. Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla birleştiren bu tarifin detaylarını sizler için derledik.

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        İÇ PİLAV MALZEMELERİ

        • 2 adet orta boy kuru soğan
        • 2 yemek kaşığı kadar kuş üzümü
        • 50 gram Antep fıstığı (ya da çam fıstık)
        • 2 su bardağı baldo pirinç (1 su bardağı 200 ml)
        • 4-5 yemek kaşığı zeytinyağı
        • 3 su bardağı kaynar su (tavuk suyu veya et suyu da kullanabilirsiniz)
        • 1 yemek kaşığı tereyağı
        • ½ çay kaşığı karabiber
        • ½ çay kaşığı tarçın
        • ¼ çay kaşığı yenibahar
        • 2 çay kaşığı tuz
        • ¼ demet dereotu
        • ¼ demet maydanoz
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        İÇ PİLAV NASIL YAPILIR?

        • Alacalı soyup küp küp doğradığımız patlıcanları kızartıp, yağını süzdükten sonra bir kenara alalım.
        • Önceden sıcak su ile ıslattığımız pirinci, süzüp onu da bir kenara alalım.
        • Pilavı yapacağımız tencerenin içine zeytinyağının yarısını koyalım.
        • Dolma fıstığımızı yakmadan pembeleşinceye kadar kavuralım.
        • Daha sonra soğanları ilave ederek kavurmaya devam edelim.
        • Rengi dönmeye yakın, daha önceden kızarttığımız patlıcanları ekleyelim.
        • Tüm malzemeyi 2-3 dakika orta hararetteki ateşte kavuralım.
        • Yıkanmış ve süzülmüş pirincimizi de ilave edelim.
        • Bu arada tahta kaşıkla kavurmaya devam ediyoruz
        • Bu karışıma dolma baharı, karabiber ve tarçını da ekleyelim.
        • Kavurma işlemimiz bitince üzerine kuş üzümünü ekleyelim.
        • Hazırlamış olduğumuz sıcak suyu, zeytinyağı ve tuzu da en son pilav harcımıza ekleyip, önce harlı daha sonra kısık ateşe alalım, suyunu çekene kadar pilavı pişirelim.
        • Üzerine bir sofra bezi örterek 15-20 dakika demlendirelim.
        • İç pilavımız hazır servis edebilirsiniz.
        • Afiyet olsun...
        Haberi Hazırlayan: Melis Göroğulları
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