Yılbaşı sofranıza çok yakışacak! Leziz iç pilav tarifi!

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Yılbaşının en özel lezzetlerinden biri olan iç pilav, sofralarınıza çok yakışacak. İçindeki zengin malzemeler ve leziz tadıyla bu tarif, özellikle hindi yanında sıkça tercih ediliyor. Geleneksel lezzetleri modern dokunuşlarla birleştiren bu tarifin detaylarını sizler için derledik.