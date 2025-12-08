31 Aralık yılbaşı gecesi için geri sayım başladı. Tatil planı olan vatandaşlar 1 Ocak yılbaşı tatiline göre planlarını yapacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu sene 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi çarşamba gününe denk gelecek. Peki Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?