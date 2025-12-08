Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?
Yıl sonunun yaklaşmasıyla birlikte yılbaşı tatilinin kaç gün süreceği merak ediliyor. Yeni yıl planları olan vatandaşlar tatil rotalarını yılbaşı tatiline göre değerlendirecek. 2026 takvimi başında yer alan yılbaşı aynı zamanda yılın ilk resmi tatili anlamına da geliyor. Peki, Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık tatil mi, yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?
31 Aralık yılbaşı gecesi için geri sayım başladı. Tatil planı olan vatandaşlar 1 Ocak yılbaşı tatiline göre planlarını yapacak. Ulusal Bayram ve Genel Tatilleri Kanununda yer alan bilgilere göre 1 Ocak günü resmi tatil olarak kabul ediliyor. Öte yandan bu sene 31 Aralık 2025 yılbaşı gecesi çarşamba gününe denk gelecek. Peki Yılbaşı tatili kaç gün, 31 Aralık yarım gün mü? 1 Ocak yılbaşı tatili hangi güne denk geliyor?
31 ARALIK TATİL Mİ, 1 OCAK YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
2026 yılbaşı tatili 1 Ocak Perşembe günü olacak. 31 Aralık Çarşamba günü ise resmi tatiller arasında yer almıyor.
Yılbaşı tatili her sene olduğu gibi bu yıl da 1 gün olacak.
YILBAŞI NE ZAMAN, HANGİ GÜN?
2026 yılbaşı 1 Ocak Perşembe gününe denk geliyor. Yılbaşı gecesi ise 31 Aralık 2025 Çarşamba akşamı kutlanacak.
1 OCAK TATİL Mİ, OKUL VAR MI?
1 Ocak'ın resmi tatil olmasından dolayı kamu kurumları kapalı olacak. Bu nedenle okullar da 1 Ocak Perşembe günü tatil olacak. Öğrenciler 2 Ocak'ta ders başı yapacaklar.
2026 RESMİ TATİLLER TAKVİMİ SIRALI LİSTE!
1 Ocak 2026 Perşembe Yılbaşı
19 Mart 2026 Perşembe Ramazan Bayramı Arifesi
20 Mart 2026 Cuma Ramazan Bayramı 1.gün
21 Mart 2026 Cumartesi Ramazan Bayramı 2.gün
22 Mart 2026 Pazar Ramazan Bayramı 3.gün
23 Nisan 2026 Perşembe Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı
1 Mayıs 2026 Cuma Emek ve Dayanışma Günü
19 Mayıs 2026 Salı Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı
27 Mayıs 2026 Çarşamba Kurban Bayramı 1.gün
28 Mayıs 2026 Perşembe Kurban Bayramı 2.gün
29 Mayıs 2026 Cuma Kurban Bayramı 3.gün
30 Mayıs 2026 Cumartesi Kurban Bayramı 4.gün
15 Temmuz 2026 Çarşamba Demokrasi ve Millî Birlik Günü
30 Ağustos 2026 Pazar Zafer Bayramı
28 Ekim 2026 Çarşamba Cumhuriyet Bayramı Arifesi
29 Ekim 2026 Perşembe Cumhuriyet Bayramı