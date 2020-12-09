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Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 yılbaşı hangi gün?

Aralık ayını üçte birini geride bıraktık. Yılbaşı için ise geri sayım sürüyor. Yılbaşı yaklaştıkça en çok merak edilip araştırılanlar arasında ise "Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı var mı?" sorusunun cevabı ilk sıralarda yer alıyor. Peki, 2021 yılbaşı ne zaman? İşte, merak edilen detaylar...

Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı var mı? 2021 yılbaşı hangi gün?

Yılbaşında sokağa çıkma yasağı gelecek mi? Yeni yılın yaklaşmasıyla birlikte bu sorusunun cevabı da en çok araştırılanlar arasında yerini aldı. Peki, 2021 yılbaşı hangi gün? Yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanacak mı? İşte, merak edilen detaylar...

"4 KISITLAMAYLA ÖNÜ ALINMAYA ÇALIŞILABİLİR"

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. İlhan, 31 Aralık perşembe gününe denk gelen yılbaşı için sokağa çıkma kısıtlamasının alınabileceğini belirtti.

Konuyla ilgili önemli açıklamalarda bulunan İlhan şunları söyledi:

"Belki 31 Aralık'tan başlayıp 4 günlük bir kısıtlama söz konusu olabilir. Böylece yılbaşı vesilesi ile toplumda insanların hareketliliği de azalmış olur, dışarıda bir araya gelme engellenmiş olur, ev içinde bir araya gelme engellenmiş olur. Biliyorsunuz Ramazan Bayramı'nda da aynı kısıtlamayı yapmıştık. Şimdi 4 gün daha bir kısıtlama ile enfeksiyonun önü alınmaya çalışılabilir" dedi.

YILBAŞI HANGİ GÜN?

1 Ocak 2021 Cuma gününe denk gelmektedir. Perşembe gününden başlamak üzere Cuma, Cumartesi Pazar günü de sayıldığında kısıtlama kararı alınması halinde yılbaşında 4 gün sokağa çıkma yasağı uygulanmış olacak.

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