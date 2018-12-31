Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, çeşitli programlar için geldiği Erzurum'da yaptığı açıklamada, Erzurum Valiliğini ziyaretinde yaptığı değerlendirmede, her ilin emniyet müdürünün her gün olduğu gibi bugün de sabaha kadar güvenlik unsurlarının denetiminde, başlarında ve yanlarında olacak şekilde Türkiye genelinde çalışan personeli sahada tutacaklarını söyledi.

'TÜM ARKADAŞLARIMIZ GÖREVDE OLACAK'

Emniyet hizmetlerinin 7/24 365 gün sahada olmayı gerektiren zorunlu ve önemli görev olduğunu vurgulayan Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, "Özelikle yılbaşı nedeniyle toplumu germek, huzursuzluk ve kaos yaratmak isteyen birtakım terör örgütlerinin yılbaşından mülhem birtakım hareketlilik ve eylemler içine tevessül ettiklerini biliyoruz. Bu nedenle vatandaşın huzurunu bozacak, rahatını kaçıracak, gerek evde gerekse sokakta yaşamlarını rahatlıkla güven içinde geçirmelerini sağlamak amaçlı her zamankinden daha artı donatılmış güvenlik konsepti ile Türkiye'de tüm arkadaşlarımız görevde olacak. Bu sadece emniyet teşkilatıyla değil, kardeş teşkilatımız jandarma ve sahil güvenlik teşkilatımızın da aynı anlayışla görev yağacağı gün olacak" dedi.

400 BİNE YAKIN PERSONEL

Erzurum'u çok sevdiğini ve önemsediğini dile getiren Uzunkaya, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanlığı ve Bölge Jandarma Komutanlığı ziyareti sonrası Polis Eğitim Merkezi Müdürlüğünde düzenlenecek 248 mezun polisin yemin törenine katılacağını aktardı. Uzunkaya, Erzurum'un güvenli ve huzurlu şehir olduğunu vurgulayarak, yeni yılda İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun Hakkari'de, bakan yardımcılarının farklı ilerde, kendisinin ise doğunun en özel ve güzel şehri Erzurum'da olacağını anlatarak, "İnşallah 2019 yılı 2018 yılından daha müreffeh, daha güzelliklerin yaşandığı yıl olur. 300 bin polisimiz var, bunun en az 150 bini sokakta olacak, jandarmanın da 240 bin personelinden en az yarısı sokakta olacak. Bu demektir ki Türkiye'de sahil güvenlik, emniyet teşkilatı ve jandarmadan toplamda 400 bine yakın personel ile 24 saatlik zaman diliminde güvenlik hizmeti verecek" diye konuştu.

'81 VİLAYETTE SOKAKTA OLACAĞIZ'

Emniyet Genel Müdürü Uzunkaya, emniyet teşkilatı olarak yeni yılda Türkiye'nin 81 vilayetinde sokakta olacaklarını dile getirerek, 2018 yılının ülke açısından genel itibarıyla son derece huzurlu geçtiğini kaydetti.

TAKSİM'DE YILBAŞI ÖNLEMLERİ

İstanbul'da Yılbaşı günü ve gecesinde 39 bin polis, 4 bin jandarma, denizde 10 ayrı noktada görev yapacak sahil güvenlik ekipleri, bini aşkın zabıta, itfaiye ekibi hizmet verecek. Yeni yıla Taksim'de girmek isteyen vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak için Taksim Meydanı ve İstiklal Caddesi'nde tedbirler alınmaya başlandı. Bu kapsamda, Taksim Meydanı'nın çevresi demir bariyerlerle çevrildi. Meydana açılan tüm sokak başlarına demir bariyerler konuldu ve arama noktaları oluşturuldu. İlerleyen saatlerde güvenlik güçlerinin, meydana girmek ve burada yılbaşını kutlamak isteyenlerin üstlerini arayarak geçişlerine izin verecekleri öğrenildi.

KABLOSUZ MOBİL KAMERALAR

Binlerce polisin görev yapacağı belirtilen Taksim'de, daha önceki yıllarda yaşanan taciz olaylarının önüne geçmek için de tedbirler alındı. Çevredeki yüzlerce MOBESE kameralarının bakımları yapıldı ve kontrolden geçirildi. Bunlara ek olarak farklı sistemler devreye konuldu. Meydanın çeşitli noktalarına yerleştirilecek ve görüntüleri anlık olarak merkeze gönderebilme özelliğine sahip kablosuz mobil kameralar getirildi. Gezi Parkı'na getirilen ve görevliler tarafından hazırlıkları tamamlanan kablosuz mobil kameralarla, Taksim Meydanı'nda olup bitenler anlık olarak merkeze gönderilecek ve olası olumsuz hadiselerin önüne geçilmeye çalışılacak.

METRO VE ŞEHİR HATLARI SEFERLERİ UZATILDI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB),yılbaşında Taksim, Beşiktaş ve Kadıköy başta olmak üzere il genelinde 69 ayrı ekiple, 277 zabıtayla gece boyu görev yapacak. Yılbaşında İBB'ye bağlı itfaiye ve sağlık personelleri ek mesai yapacak ve İETT, metrobüs dahil 20 hatta 665 ek sefer düzenleyecek. Yılbaşı gecesi dünyaya gelen bebeklere "Hoş geldin bebek" hediyesi takdim edilecek. Yılbaşı akşamından itibaren, metro ve Marmaray saat 02.00'a kadar çalışacağı için Şehir Hatları'nın da seferleri de uzatıldı.

BAKAN YARDIMCISI İNCE: 255 BİN KOLLUK PERSONEL GÖREVLENDİRİLDİ

İçişleri Bakan Yardımcısı Muhterem İnce, yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 detektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk personelinin görevlendirildiğini bildirdi. İnce, İçişleri Bakanlığı Konferans Salonu'nda yılbaşı dolayısıyla ülke genelinde alınacak tedbirlere ilişkin Jandarma Genel Komutanı Orgeneral Arif Çetin, Emniyet Genel Müdür Yardımcısı Erhan Gülveren, Sahil Güvenlik Komutan Yardımcısı Tuğamiral Cengiz Fitöz ve İller İdaresi Genel Müdürü Ali Çelik ile basın toplantısı düzenledi.

İHA, DRON VE DEDEKTÖR KÖPEKLER...

Terör, asayiş ve trafik konularında en üst seviyede tedbirlerin alınıp uygulamaya konulduğunu belirten İnce, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu imzasıyla 29 Aralık'ta yayımlanan 13 bin 23 sayılı Bakanlık genelgesinde öngörülen riskler çerçevesinde alınması ve geliştirilmesi gereken tedbirlere yer verildiğini vurguladı. Genelgenin 81 il valiliğine, Emniyet Genel Müdürlüğü, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığına gönderildiğini ifade eden İnce, sözlerini şöyle sürdürdü: "Bakanlık genelgesinde belirtilen hususlar ile birlikte her ilimizde mahallin gerektirdiği özelliklere göre planlamalar yapılmış ve tedbirler alınmıştır. Yılbaşı gecesinin huzur ve güven içinde geçirilmesi için emniyet, jandarma ve sahil güvenlik birimlerimizden 41 bin 214 asayiş ve trafik timi, helikopter, İHA ve dron olmak üzere 390 hava aracı, 124 deniz aracı, bin 101 motosiklet, 519 detektör köpeği ve ülke genelinde toplam 255 bin 804 kolluk personeli görevlendirilmiştir."

'ÜLKENİN DÖRT BİR YANINDA SAHADA OLACAĞIZ'

Alınan tedbirlerinin etkinliğini arttırmak ve üst düzey koordinasyonu sağlamak amacıyla Bakan Soylu başta olmak üzere ilgili yöneticilerin ülkenin dört bir yanında sahada olacağını belirten İnce, "İhtiyaç duyulduğunda koordinasyonu sağlamak ve ülke düzeyindeki olayları anlık olarak takip etmek amacıyla Bakanlık merkezinde İller İdaresi Genel Müdürümüz, Emniyet Genel Müdürlüğümüzde Emniyet Genel Müdür Yardımcıları ve daire başkanları, Jandarma Genel Komutanlığımızda genel komutan yardımcıları ve başkanları yeni yılın ilk ışıklarına kadar bilfiil koordinasyon görevlerine devam edeceklerdir" dedi.

15 BİN TRAFİK PERSONELİ GÖREV YAPACAK

İnce, Nüfus ve Vatandaşlık İşleri Genel Müdürlüğünce düzenlenen pasaport, kimlik kartı, ehliyet gibi belgelere ilişkin acil talepleri karşılamak üzere gerekli tedbirler alındığını da dile getirerek, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü ile AFAD Başkanlığının görev alanları ile ilgili ortaya çıkacak ani ve acil müdahale gerektiren taleplerin karşılaması için gerekli planlamanın yapıldığını ve her türlü tedbirin alındığını söyledi. Yılbaşı gecesi oluşacak trafik yükünün hafifletilmesi, trafik akışının düzenlenmesi ve trafik güvenliğinin sağlanması amacıyla trafik timleri sayısının artırıldığını vurgulayan İnce, 6 bin 633 trafik timi ve 15 bin 720 trafik personelinin görevlendirildiğini duyurdu.

24.00'DAN SONRA ALKOL DENETİMLERİNE AĞIRLIK VERİLECEK

Yılbaşı kutlamaları ve eğlencelerinin yoğunlaşabileceği değerlendirilen alanlarda ve bu alanlara ulaşımı sağlayan güzergahlarda oluşacak trafik yoğunluğunun yönetilmesine ve güvenliğine ilişkin trafik tedbirlerinin de planlandığını aktaran İnce, şu bilgileri verdi: "Trafik timleri; yol güzergahlarında, seyir halinde ve sürücüler tarafından rahatlıkla görülebilecek şekilde tepe lambaları sürekli yanar vaziyette konuşlandırılacak. Yağış nedeniyle karayolunun kapanması durumunda araçları, önceden belirlenen alternatif güzergahlara veya dinlenme alanlarına yönlendireceklerdir. Vatandaşlarımızın evlerine sağlık içinde dönmelerini temin için özellikle yılbaşı gecesi saat 24.00'ten sonra alkol denetimlerine ağırlık verilecek. Kayak merkezlerinin bulunduğu illerimizde ve turizm merkezlerine diğer illerden trafik akışının yoğunlaşacağı değerlendirildiğinden, bu illere ulaşım sağlayan güzergahlarda ilave trafik tedbirleri alınmıştır."

HAVA ARAÇLARI VE MOTORİZE EKİPLER

Yılbaşı etkinliklerinin yapılacağı meydanlar ve umuma açık eğlence yerleri, AVM'ler gibi alanlarda terör, hırsızlık, kapkaç, taciz gibi her türlü olumsuzluğu önlemeye yönelik gerekli güvenlik tedbirlerinin alındığını, devriye ve personel sayısı artırıldığını bildiren Muhterem İnce, şunları kaydetti: "Deniz kenarında bulunan illerimizde Sahil Güvenlik Komutanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğümüzün kıyı emniyeti birimleri tarafından planlamalar yapılarak, gerekli tedbirler alınmış, kolluk birimlerimizin elindeki helikopter, İHA ve dron gibi hava araçları ve motorize ekiplerin etkin olarak kullanılması planlanmıştır. Yılbaşı günü vatandaşlarımızın can güvenliği için büyük tehdit oluşturabilecek uyuşturucu, kaçak ve sahte alkollü içkinin satışının engellenmesi ve ele geçirilmesi için yıl boyunca olduğu gibi etkin bir mücadele, denetim planlanmıştır."

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