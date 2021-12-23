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Haberler Gündem Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olur mu?
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Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı?

Yılbaşı için geri sayım başladı. Miladi takvime göre 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gece yarısı tüm dünyada 2022 yılının ilk saati olarak kutlanacak. Peki Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olacak mı? İşte detaylar...

Yılbaşında okullar tatil mi? 31 Aralık'ta okullar tatil olur mu?

31 Aralık resmi tatil mi? Yılbaşında okullar tatil mi? soruları, başta çalışanlar ve öğrenciler olmak üzere pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Miladi takvime göre her 31 Aralık yılın son günü ve her 1 Ocak yılbaşı. Bu yüzden 31 Aralık'ı 1 Ocak'a bağlayan gecede yeni yıl, tüm dünyada coşkuyla kutlanıyor. Peki 31 Aralık hangi güne denk geliyor? İşte yılbaşına dair tüm detaylar...

31 ARALIK RESMİ TATİL Mİ?

Yılbaşının (31 Aralık) Cuma gününe denk gelmesi tatil sorularını da akıllara getirdi fakat Türkiye'de resmi tatil 1 Ocak 2022 Cumartesi tarihinde uygulanacak. Çalışan vatandaşlar haftasonu ile birlikte 3 gün tatil yapabilecek.

Fakat 31 Aralık resmi tatil değildir.

31 ARALIK'TA OKULLAR TATİL OLACAK MI?

31 Aralık resmi tatil olmadığı için okullar tam gün eğitimine devam edecek.

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