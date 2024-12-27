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        Haberler Gündem Güncel Yıldırım'da 7 mahallede kentsel dönüşüm | Son dakika haberleri

        Yıldırım'da 7 mahallede kentsel dönüşüm başlayacak

        Bursa'da Yıldırım Belediyesi, geçen dönem imar plan uygulamaları gerçekleştirilen 7 ayrı kentsel dönüşüm projesinin hayata geçiriyor. Fizibilite çalışmalarının devam ettiği dönüşüm projeleri için uzlaşma görüşmeleri kısa süre içerisinde başlayacak

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 27.12.2024 - 18:43 Güncelleme: 27.12.2024 - 18:43
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        Yıldırım'da 7 mahallede kentsel dönüşüm
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        Bursa'nın Yıldırım Belediyesi, geçen dönem imar plan uygulamaları gerçekleştirilen Millet, Kazımkarabekir, Sinandede, Mimarsinan ve Şirinevler mahallelerini kapsayan 7 ayrı kentsel dönüşüm projesinin startını veriyor.

        Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'da bir ilk olarak kentsel dönüşüm strateji belgesi için çalışmalar yürüttüklerini belirterek, şunları söyledi:

        "Göreve geldiğimiz 2019 yılından bu yana ilçeyi adeta bir şantiye alanına dönüştürdük. Gerçekleştirdiğimiz imar plan ve uygulamaları ile güvensiz yapı stoğunun yenilenmesi ve yeni sosyal yaşam alanlarının kazandırılmasını amacıyla çalışmalar yürüttük.

        Bu kapsamda on binlerce hak sahibini yeni tapularına kavuşturduk. Çalışmalar kapsamında ilçenin 26 farklı noktasında yürüttüğümüz kentsel dönüşüm çalışmaları kapsamında yaklaşık 7 bin konut ve 820 işyeri üretiyoruz. 7 mahallemizde de dönüşüm projelerinin altyapı çalışmalarını sürdürüyoruz.

        Yaklaşık bin konuttan oluşacak dönüşüm projeleri ‘Dirençli Şehirleşmesiyle Parlayan Yıldırım’ hedefimize giden bu yolda attığımız önemli adımlardan bir tanesi. Yine Yıldırım’ın kentsel dönüşümde yaşanabilir kritere gelmesini sağlayan kalite belgesini almak için çalışmalar yürütüyoruz.

        Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ilçemiz için kısa ve orta vadeli dönüşüm planını oluşturacağız. İnşallah bu dönem içerisinde Yıldırım’da 30 bin konutu dönüştürmeyi hedefliyoruz. Yıldırım’ı yıkarak güzelleştiriyoruz. Yıldırım için büyük hedef, büyük değişim, büyük dönüşüm diyoruz. Yıldırım için büyük düşünüyor, büyük dönüşüyoruz."

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