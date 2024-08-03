Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Kültür-Sanat Müzik Yıldız isimler Harbiye Açıkhava'da

        Yıldız isimler Harbiye Açıkhava'da

        Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi 7-12 Ağustos haftası Aşkın Nur Yengi, Ata Demirer ve Mert Demir konserlerine ev sahipliği yapacak.

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 03.08.2024 - 00:09 Güncelleme: 03.08.2024 - 00:09
        ABONE OL
        ABONE OL
        Yıldız isimler Harbiye Açıkhava'da
        ABONE OL
        ABONE OL

        Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön verenve her yıl Harbiye konserleri serisinde zengin bir takvim ile arka arkaya soldout etkinlikler gerçekleştiren BKM, ‘DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl, 7-10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim’de unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor.

        Mert Demir
        Mert Demir

        7 Ağustos’ta; her parçasında aşkın izlerini taşıyan, Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile,

        8-9 Ağustos’ta 2 gün üst üste; gazino konseptini komedi ile birleştirip, bir komedi gazinosu formatı yaratan mizahın yıldız ismi Ata Demirer, kış sezonu boyunca kapalı gişe sergilenen, “Ata Demirer Gazinosu” ile, 10 Ağustos’ta;müziği ile farklı janrları bir araya getiren “Antidepresan” ve “Ateşe Düştüm” gibi hitleriyle gönüllerde taht kuran, konserlerindeki sahne performansıya günlerce konuşulan Mert Demir , ve 12 Ekim’de; yaşayan efsane, en büyük pop yıldızlarından biri olarak kabul edilen Grammy ödüllü Seal, Harbiye’nin büyülü atmosferinde Türk dinleyicisi ile buluşacak.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Sahnesi
        #Aşkın Nur Yengi
        #Ata Demirer
        #Mert Demir
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İsrailli Bakan'ın hadsiz mesajına sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        İmamoğlu'ndan sert yanıt
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Bakan Fidan'dan Katz'a sert çıkış
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        Çelik'ten İsrailli Bakan'a tepki
        'Pazarlık yapmayacağız'
        'Pazarlık yapmayacağız'
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Beşiktaş transferi açıkladı!
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Instagram'a erişim engeline yönelik ilk açıklama
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Galatasaray'dan Kalvin Phillips hamlesi!
        Instagram'a erişim engeli
        Instagram'a erişim engeli
        Borsalarda negatif gün
        Borsalarda negatif gün
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        Instagram kapatıldı, fenomenler endişeli!
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        200 milyonda bir görülüyor! Mavi ıstakoz Balıkesir'de
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Instagram'ın engellenmesi dünyada yankı uyandırdı!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        Türkiye engellenen Instagram'ın zirvesiydi!
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        IOC'nin kararı tartışma yarattı
        "Israrla takip" edince tutuklandı
        "Israrla takip" edince tutuklandı
        Genco Erkal'a veda
        Genco Erkal'a veda
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Yusuf Dikeç Japonya’da fenomen oldu
        Tarihi takasın perde arkası
        Tarihi takasın perde arkası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası
        İşte haftanın kültür sanat ajandası