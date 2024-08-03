Yıldız isimler Harbiye Açıkhava'da

Çeyrek asırdan fazladır Türkiye’de pek çok ilke imza atan, kültür, sanat ve eğlence endüstrisine yön verenve her yıl Harbiye konserleri serisinde zengin bir takvim ile arka arkaya soldout etkinlikler gerçekleştiren BKM, ‘DenizBank Açıkhava Etkinlikleri’ kapsamında bu yıl, 7-10 Ağustos tarihleri arasında ve 12 Ekim’de unutulmayacak konserler serisine bir yenisini daha ekleyerek, müzikseverlere eşsiz anılar yaşatmaya hazırlanıyor.

Mert Demir

7 Ağustos’ta; her parçasında aşkın izlerini taşıyan, Türk Pop müziğinin en güçlü kadın seslerinden Aşkın Nur Yengi, Pera Filarmoni Orkestrası eşliğinde “Aşkın Nur Yengi Senfonik” konseri ile,