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        Haberler Gündem Güncel Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza giderildi | Son dakika haberleri

        Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza giderildi

        İstanbul'da Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza meydana geldi. Arıza nedeniyle seferlerde aksama yaşandı. Yaklaşık 4 saat süren teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 28.06.2024 - 09:09 Güncelleme: 28.06.2024 - 10:45
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        Arıza giderildi, seferler normale döndü
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        Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda teknik arıza nedeniyle sabah seferlerde aksama yaşandı.

        Metro İstanbul'un sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, M7 Yıldız-Mahmutbey Metro Hattı'nda meydana gelen teknik arıza nedeniyle seferlerin Tekstilkent istasyonundan aktarmalı yapıldığı belirtildi.

        Duyuruda, Mahmutbey-Tekstilkent istasyonları arasında metro seferlerine ek olarak ücretsiz İETT otobüsleriyle hizmet verildiği kaydedildi.

        Vatandaşlar, seferlerde yaşanan aksama nedeniyle duraklarda yoğunluk olduğunu belirterek, duruma sosyal medyadan tepki gösterdi.

        Metro hattında yaklaşık 4 saat süren teknik arızanın giderilmesinin ardından seferler normale döndü.

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        #metro istanbul
        #teknik arıza
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