HABERTURK.COM

Yıldız Teknopark, 2015 yılından beri teknoparklar arasında bir ilki gerçekleştirerek bünyesinde yer alan şirketlere Ar-Ge Teşvik Fonu kapsamında kira indirimi sağladığını duyurdu.

Yapılan açıklamaya göre, 2015'den bu yana 300'e yakın şirketin yararlandığı bu teşvik kapsamında 2019 verilerine göre 2020 yılında toplam 87 şirket kira indirimine hak kazandı.

Yıldız Teknopark olarak kira indirimiyle firmaları bilim ve teknoloji üretmeye teşvik etmeyi amaçladıklarını söyleyen Yıldız Teknopark Genel Müdürü Prof. Dr. Mesut Güner, "İndirim oranlarını, bir önceki yılın fikri ve sınai mülkiyet hakları, patentli, ulusal ve uluslararası destekli ürünler geliştirilmesi, akademisyenler ve üniversite ile iş birliği yapılması, stajyer çalıştırılması ve ihracata katkı sağlanması gibi kriterlere göre hesapladığımız bir veri üzerinden uyguluyoruz" dedi.

Bu uygulamaya 2015 yılında başladıklarını söyleyen Güner, o dönemde 21 firmanın kira indiriminden faydalandığını hatırlattı.

2019 verilerine göre 2020 yılında ise Arge Teşvik Fonu (kira indirimi) kapsamında 87 firma toplam 1 milyon 438 bin TL tutarında kira indirimine hak kazandığını anlatan Güner, "Yıldız Teknopark olarak başlattığımız firmalara kira desteğinden olumlu dönüşler aldık. Desteği alan şirketler bu fonu Ar-Ge çalışmalarında kullanıyorlar. Yıldız Teknopark olarak bilimin yolunda verdiğimiz desteklere devam edeceğiz" diye konuştu.