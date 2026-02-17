Yıldız Tilbe, Gazze’deki 12 bin kişiye iftar verecek

Yıldız Tilbe, Gazze’de kurulan iki ayrı çadır kentin ardından şimdi de 12 bin kişilik Ramazan iftar sofrasının ücretini Kudüs Gönüllüleri Derneği’ne teslim etti.

Kudüs Gönüllüleri Derneği'nden yapılan açıklamada; "Değerli sanatçımız Yıldız Tilbe, Gazze’de iki ayrı çadır kentin kurulumunu üstlenmesinin ardından, şimdi de Ramazan’ın bereketini sofralara taşıyarak 12 bin kişilik iftar sofrası için bağışta bulundu. Gazze, Yıldız ablasının şefkatiyle bu Ramazan’da da yalnız kalmayacak" denildi.

Tilbe, geçtiğimiz günlerde de İstanbul'un Sultangazi İlçesi'ndeki Gazi Mahallesi'ni ziyaret ederek, ihtiyaç sahibi vatandaşlara yardımda bulunmuştu. Mahallenin muhtarı Ümit Doğan; "Yıldız Tilbe, 7 - 8 yıldır mahallemizi ziyarete gelir. Engelli, yetim, yardıma muhtaç insanlara yardım eder. Her yıl başında görüşür, yardıma muhtaç insanları belirleriz. Kendisi gelir, yardıma muhtaç insanlarla sohbet eder, moral verir ve ihtiyaçlarını karşılamaya çalışır. Yaptığı ziyaretlerden dolayı kendisine teşekkür ederim" demişti.