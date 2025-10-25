Yıldız Tilbe: Hayatım film olmasın

Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Yıldız Tilbe, Harbiye Açıkhava Sahnesi'nde sevenleriyle buluştu. Sahneye çıkmadan önce gazetecilerle kısa bir sohbet eden ünlü şarkıcıya, "Hayatınızın film olmasını ister misiniz?" sorusu yöneltildi.

Yıldız Tilbe; “Asla böyle bir şey istemiyorum. Beni yaşarken kimse anlamadı, öldükten sonra da kimse ifade edemez" dedi. Şarkıcı ayrıca;" Buradan da yasaklıyorum" ifadesini kullandı.