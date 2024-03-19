Yıldız Tilbe kimdir, kaç yaşında? Yıldız Tilbe'nin hayatı ve biyografisi

Köklü müzik kariyerini yaptığı bestelerle taçlandıran Yıldız Tilbe’nin müzikal projeleri kadar özel hayatı da merak edilmektedir. Tilbe'nin albümlerinde seslendirdiği kendisine ait besteleri dışında birçok sanatçıya verdiği onlarca bestesi bulunmaktadır. Yıldız Tilbe kaç yaşında, Yıldız Tilbe kimdir, Yıldız Tilbe nereli, Yıldız Tilbe hayatı ile ilgili merak edilen detaylara yazımızın devamından ulaşabilirsiniz.

Yıldız Tilbe Kaç Yaşında?

16 Temmuz 1966'da doğan Yıldız Tilbe 57 yaşındadır.

Yıldız Tilbe Kimdir?

16 Temmuz 1966 yılında İzmir'de dünyaya gelen Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli Türk şarkıcı-şarkı yazarıdır.

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Yıldız Tilbe Nereli?

Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli bir aileye mensuptur.

Yıldız Tilbe Hayatı

İzmir'in Konak ilçesine bağlı Gültepe semtinde doğan Yıldız Tilbe, Kürt ve Zaza kökenli ailesinin altı çocuğundan en küçüğüdür. Ailesi içinde "Yadigar" takma adıyla hitap edilmiştir.

Tuncelili ve Zaza kökenli olan annesinin adı Altun, Ağrılı ve Kürt kökenli olan babasının adı ise Ali'dir. Babası Ali Tilbe mevsimlik işçiydi. Orta ikinci sınıfta okuduğu Mustafa Rahmi Balaban Orta Okulu'nda eğitimini bırakmak zorunda kalarak, küçük yaşlardan itibaren şarkı söylemeye başlamıştır.

18 yaşından önce evlenmiştir. Evliliğinden "Sezen Burçin" adında bir kız çocuğu dünyaya getirmiştir. Daha sonra 5 yıl evli kaldığı Güngör Karahan'dan ayrılmıştır. Sonraları İzmir'de çeşitli gece kulüplerinde şarkıcılık yapmaya başlamıştır.

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Sahneye ilk olarak 1990 yılında Cengiz Özşeker'in patronu olduğu bir kulüpte başlamıştır. 1991 yılının sonlarında Sezen Aksu, Tilbe'nin ismini duyup kendisini dinlemeye gelmiş ve vokalistlik teklif etmiştir. İki sanatçı tanışmış, Tilbe vokalistlik teklifini kabul ederek İstanbul'a gelmiş, Sezen Aksu'nun evine taşınmış, konserlerinde ve albümlerinde vokallik yapmıştır. Sezen Aksu ile yolları ayrıldıktan sonra İstanbul'un gece kulüplerinde şarkı söylemeye başlamıştır. Bu sırada Cem Özer'in "Laf Lafı Açıyor" isimli programında solistlik teklifi almış ve bir süre programın solisti olarak şarkı söylemiştir. Bu programda kazandığı ün ile albüm teklifleri alarak 1994 yılının yazında Delikanlım isimli ilk albümünü yayınlamıştır. Bu yıllarda birçok sanatçıya hit olan şarkılar vermiş, vokaller yapmıştır.

1996 yılında narkotik şube tarafından sanatçının evine yapılan baskında bir miktar esrar bulunmuş ve Tilbe üç gün gözaltında tutulmuş ardından serbest bırakılmıştır. Esrardan kurtulmak için Balıklı Rum Hastanesinde bir süre tedavi görmüştür. Aynı yıl çıkardığı "Aşkperest" albümü beklenen ilgiyi görmemiştir. 90'lı yılların sonlarında İstanbul, Bursa ve Eskişehir'de çeşitli gece kulüplerinde çalışmaya başlamıştır. 2001 yılında çıkardığı "Gülüm" isimli albümü ile yıldızı yeniden parlamaya başlamıştır. Ve 2002 yılında çıkardığı "Haberi Olsun" isimli albümü ilgi toplamıştır. Akabinde 2003 yılında yayınladığı "Yürü Anca Gidersin" isimli albümdeki her şarkı hit olmuştur. Sanat hayatı boyunca birçok ödül alan Tilbe, günümüzde hala en başarılı bestecilerden ve yorumculardan birisi olarak görülmektedir.

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2004 yılında Tilbe rahim kanseri hastalığına yakalanmış bir süre Ankara Hacettepe Tıp Fakültesi'nde tedavi görmüş ve ameliyat olmuştur. Tilbe, hastalığını o dönemde yaşadığı ayrılık acısına bağlamış ve şöyle demiştir;

“Bunu ailem dışında kimseye söylemedim. Çok şükür ki daha önceden çocuğum olmuş. Yoksa bu durum beni yıpratabilirdi. Hastalığı dönemimde büyük bir aşk yaşadım, çok âşıktım. Sadece onu düşünüyordum. Sürekli aklımdaydı. İnsanın bir derdi olunca o vücudunda bir sorun olarak çıkabiliyor. Hastalandıktan sonra kendisini tamamen unuttum. Şimdi her şeyin o kadar kafaya takılmaya değer olmadığını, gereksiz şeylerle üzülmemem gerektiğini öğrendim.”

Bir zamanlar, arabeskin efsane ismi Azer Bülbül tarafından evlenme teklifi almış ama Yıldız Tilbe bu teklifi kabul etmemiştir.

Diskografi

1994: Delikanlım

1995: Dillere Destan

1996: Aşkperest

1998: Salla Gitsin Dertlerini

2001: Gülüm

2002: Haberi Olsun

2003: Yürü Anca Gidersin

2004: Yıldız'dan Türküler

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2004: Sevdiğime Hiç Pişman Olmadım

2005: Papatya Baharı

2006: Tanıdım Seni

2008: Güzel

2009: Aşk İnsanı Değiştirir

2010: Hastayım Sana

2011: Oynama

2013: Yeniden Eskiler Arabesk

2014: Şivesi Sensin Aşkın

2015: Yıldız Tilbe

2016: Oynat

2017: Sevgililer Günü

2018: Bir Seni Tanırım

2018: Kış Gülleri

2020: Seninle Derdim Çok

Filmografi

Sinema

2018: Benim Adım Osssman

Televizyon

2017-2018 O Ses Türkiye 7. Sezon TV8

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